Ce spun astrele azi, 15 aprilie

Berbec

Astazi vei scapa de sentimentul de frica si vei putea sa exprimi exact ceea ce simti si ceea ce gandesti. Abilitatile tale de analiza si intuitia te ajuta sa alegi cu mare tact ceea ce este mai bine pentru tine din punct de vedere profesional.



Taur

Te simti foarte bine si esti in totala armonie cu propria persoana. Este nevoie doar sa mai gasesti adevarata iubire pentru a te simti cu totul implinita. Lasa frau liber sperantelor! Fiind mai dinamica ca niciodata, o sa atragi invidia prietenilor si a familiei.



Gemeni

Viata ta emotionala trece printr-o faza proasta pentru ca esti prea distanta si afectata de suspiciuni. Se recomanda o discutie serioasa pentru ca trebuie sa rezolvi niste probleme impreuna cu partenerul tau. Ceea ce se intampla la munca nu este deloc pe placul tau.



Rac

In ciuda intrebarilor care iti vin in minte, esti constienta ca treci printr-o perioada destul de buna in ceea ce priveste dragostea. Sinceritatea te sperie uneori deoarece iti este frica sa nu fie scoase la iveala adevaruri pe care ti-ai fi dorit sa nu le afli.



Leu

Situatia financiara destul de precara cu care te confrunti in aceasta perioada iti poate afecta si relatia personala. Trebuie sa ramai calma, increzatoare si sa iei lucrurile ca atare. Nu judeca si ramai rezervata fata de persoanele necunoscute!



Fecioara

Lumea exterioara este destul de distorsionata de puterea sentimentelor tale. Astazi iti este un pic frica sa te apropii de alte persoane, insa ai face bine sa nu lasi aceste sentimente sa te copleseasca pentru ca vei avea doar de suferit.



Balanta

Armonia si seninatatea sunt extrem de importante pentru tine astazi, in special atunci cand vine vorba de familie sau de persoanele dragi din viata ta. Faci tot ce-ti sta in putinta sa ai parte de o relatie cat se poate de linistita si de aceea ramai intotdeauna foarte precauta.



Scorpion

Daca te simti singura in aceasta zi de sambata ar fi bine sa inviti o persoana draga sa ia pranzul cu tine sau sa te incojori de persoane pozitive. Ai nevoie de companie deoarece starea ta psihica este usor melancolica si te simti singura.



Sagetator

Te dedici intru totul partenerului si faci planuri de viitor. Nostalgia, un sentiment care ti-e familiar, va face loc dorintei de a merge mai departe. Esti foarte creativa in plan profesional, in mare forma, poti sa te misti in voie. Reapuca-te de un sport!



Capricorn

Astazi vei trece printr-un amalgam de stari. Vei fi foarte emotiva, serioasa, usor stresata si iti vei adresa foarte multe intrebari legate de relatia pe care o ai. Daca esti singura, vei intalni un barbat cu care este posibil sa incepi o relatie furtunoasa.



Varsator

Din cauza comentariilor pe care le-ai auzit cu privire la propria persoana o sa incepi sa te simti foarte singura. Reusesti totusi sa iti urmaresti intuitia care te va face sa intelegi ca sunt persoane care sunt geloase pe tine si pe fericirea ta.



Pesti

Te simti restrictionata si acest lucru iti induce o stare de frustrare profunda. Esti o fire independenta si nu iti plac oamenii care insista sa isi impuna punctul de vedere. Pentru a evita sa intri in diverse conflicte, incearca sa adopti o atitudine calma si temperata.