Ce spun astrele azi, 14 aprilie

Berbec

Partenerul tau de viata este plin de idei interesante care vor aduce schimbari neasteptate in relatia voastra. Se pare ca timpul petrecut in compania lui este din ce in ce mai pretios pentru tine si tu te simti implinita cu tot ceea ce traiesti.



Taur

Este un moment ideal sa te dezvolti din punct de vedere profesional si de aceea incearca sa fii cat mai eficienta in desfasurarea activitatii de la birou. Simti nevoia sa ai un program incarcat pentru ca plictiseala sa nu-si faca simtita prezenta in viata ta.



Gemeni

Esti in cautare de experiente sexuale si iti vei pune in aplicare toata puterea de atractie devenind o femeie foarte senzuala. Acesta este noul tau mod de a te exprima si de a detensiona interactiunile cu persoanele de sex masculin.



Rac

Este o zi excelenta pentru oportunitati profesionale si vei reusi sa te vinzi foarte bine in cadrul intalnirilor la care vei participa astfel incat acestea se vor finaliza cu noi colaborari. Lucrurile noi vor fi predominante in viata ta.



Leu

Treci printr-o perioada in care nu reusesti sa te concentrezi si te lasi condusa foarte mult de sentimentele pe care le ai. Aceasta stare creaza tensiune in relatiile cu cei din jur, dar mai ales in relatia personala. Ar fi bine sa nu fii uimita cand persoanele apropiate se mira de noul tau comportament.



Fecioara

Te simti foarte calma si linistita si te incanta sa realizezi faptul ca reusesti sa vezi viata cu mai multa claritate si sa renunti la postura de victima. Atmosfera de la birou este una pozitiva si te ajuta sa-ti desfasori activitatea cu placere.



Balanta

Pe alocuri ai senzatia ca esti mai coplesita ca niciodata de amalgamul de sentimente pe care il traiesti si se pare ca esti din nou confuza si nesigura cu privire la relatia pe care o ai. Obiectivele profesionale isi pierd destul de mult din contur deoarece tu nu reusesti sa te dedici realizarii lor.



Scorpion

Lasa-i pe cei dragi sa fie alaturi de tine si sa te sustina, chiar daca iti este destul de greu sa faci asta deoarece ai fost mereu o fire independenta, din toate punctele de vedere. Ai incredere in propria intuitie atunci cand vine vorba de planuri profesionale.



Sagetator

Nimeni nu iti va da inapoi timpul pe care il pierzi! Incearca sa te pui pe primul loc si mai mult decat atat, invata odata pentru totdeauna ca tu esti cea mai importanta in viata ta. Atunci cand simti ca nu iti asumi prea multe riscuri, lasa-te dusa de val.



Capricorn

Cel mai bun sfat pe care il poti primi astazi este sa-ti asculti inima si sa te lasi condusa de sentimente. Este momentul potrivit sa te gandesti la viitorul tau sentimental si sa nu mai iei in considerare aparentele. La serviciu te implici din ce in ce mai mult in proiecte ambitioase.



Varsator

Totul decurge intr-un mod lin in viata ta amoroasa. Daca nu esti intr-o relatie, incepi sa resimti singuratatea, dar este posibil sa cunosti pe cineva care este la nivelul asteptarilor tale. Daca esti angajata intr-o relatie, simti nevoia sa duci aceasta legatura la un alt nivel.



Pesti

Starea ta de sprit pentru aceasta zi cu privire la viata sentimentala este definita de cuvantul singuratate. Vei simti nevoia sa-ti pastrezi intimitatea departe de ochii publici si sa ascunzi aventurile pe care le ai. Un asemnea comportament se pare ca nu este agreat de persoanele din jurul tau.