(DOC) Unul din cei mai promovați lideri și sponsori ai partidului DA a primit în trecut, prin PLDM, sume grase din subvențiile în agricultură

Unul dintre sponsorii și susținătorii activi ai lui Andrei Năstase, vicepreședinta partidului DA, Aliona Mandatii, o femeie cu afaceri în domeniul agricol din nordul țării, a beneficiat de subvenționări grase pe timpul când la guvernare era PLDM, este concluzia unui articol de investigație publicat de Eugen Luchianiuc. Bloggerul prezintă și o serie de documente și tabele în care sunt arătate subvențiile primite de Mandatii, sau cum o numește Luchianiuc - “unul dintre principalele buzunare ale neDA care domiciliază în Moldova”.



Eugen Luchianiuc spune că schema era foarte simplă. “Companiile acestei doamne au primit, în anii de când au ajuns prietenii ei verzi la guvernare (imaginea de mai sus confirmă prietenia, e făcută în 2013 când pu(b)lika era verde), peste 16 milioane de lei. Schema era destul de simplă. Erau câteva gospodării locale care primeau subvenții și granturi. Ea le-a cumpărat apoi. Granturile și subvențiile rămâneau. Aici o foarte mare influență au avut-o și prietenia strânsă a doamnei Mandatii cu Vitalie Gorincioi, președintele ”Moldova-Fruct”, a scris Luchianiuc.



Bloggerul crede că această ”prietenie” are mulți ani. El face trimitere la o investigație realizată de Ziarul de Gardă încă în 2006 despre moartea misterioasă a doi soți, investigație în care este menționată și Firma „Edit–Prom” SRL, unde Luchianiuc spune că Mandatii este fondatoare. “Firma „Edit–Prom” SRL se pare ca e o intreprindere prospera, desi nu e prea cunoscuta in Moldova. Potrivit unor date facute publice, aceasta a fost creata in 2001 si are in prezent o cifra anuala de afaceri de 5000 000 dolari americani, ocupandu–se in special cu „exportarea produselor cerealiere (griu, orz, soie, porumb, seminte de floarea soarelui)”. Firma are o filiala chiar la Domulgeni, raionul Floresti — locul unde a fost omorata contabila. Totodata, firma „Edit–Prom” este reprezentanta a „Limagrain Moldova”, firma condusa de doi ministri. Or, in anticamera „Limagrain”ni s–a spus ca Andrei Sangheli, fost premier si Vitalie Gorincioi, fost ministru al Agriculturii, conduc impreuna firma aceasta, unul fiind director general, iar altul — director comercial.”, se menționează în investigație.



“Doamna Mandatii acum e fondatoare la ”Edit-Prom” SRL și nu numai. Feciorul ei e la fel implicat în schemă”, a subliniat Luchianiuc.