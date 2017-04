Forumul Tinerilor Creatori de Teatru a ajuns la ediţia a III-a

Şase spectacole vor fi prezentate la selecţia naţională din cadrul Forumului Tinerilor Creatori de Teatru, care se desfăşoară în perioada 11-13 aprilie la Chişinău, informează MOLDPRES.



Spectacolele sînt vizionate de către un juriu internaţional alcătuit din specialiști în domeniul teatrului - secretarul general al Confederaţiei Internaţionale a Uniunilor Teatrale de la Moscova, Irina Troiţkaia, şi criticii de teatru, Maria Halizeva şi Gleb Sitkovskii, din Rusia. În urma selecţiei, spectacolul cîştigător va merge la Erevan (Armenia), unde va avea loc finala Forumului Tinerilor Creatori de Teatru din 2018.



În cadrul unei conferinţe de presă, care a avut loc astăzi la Chişinău, preşedintele Uniunii Teatrale din Moldova, Alexandru Grecu, a menţionat că acest forum este un proiect iniţiat în 2012, împreună cu Confederaţia Internaţională a Uniunilor Teatrale de la Moscova şi are ca scop promovarea tinerilor creatori de teatru (regizori, dramaturgi, scenografi, coregrafi şi critici de teatru cu vîrsta de pînă la 35 de ani).



Potrivit sursei citate, juriul internaţional are ca obiectiv selectarea tinerilor regizori, care vor prezenta ţara la finala concursului. „Pentru selecţia dramaturgilor, scenografilor, criticilor de teatru, a fost organizat un concurs cu experţi din ţară. Cîştigătorii vor participa în finala forumului cu lucrările înaintate”, a precizat Alexandru Grecu.



Prezentă la eveniment, preşedintele juriului Irina Troiţkaia a afirmat că la cea de-a III-a ediţie a Forumului Tinerilor Creatori de Teatru de la Erevan din 2018 vor participa teatre din 14 ţări.



Cele şase spectacole sînt următoarele: „Prinţul Aladdin”, montat de Daniel Muntean după piesa lui N. Nepriahin la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”; „Cutia neagră” în regia Danielei Burlacu după un scenariu de Philippe Bologna şi Paolo Costella, Teatrul Studio Geneza Art; „Rămăşagul” de Vasile Alecsandri în regia lui Ciprian Răcilă (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri din Bălţi); „Mozart şi Salieri” de A.S. Puşkin, în regia lui Eugen Matcovschi, actor la Teatrul Naţional „Satiricus I.L. Caragiale”; „Bufonii” după piesa „Angajare de clovn” de M.Vişniec, regie, Serghei Chiriac, trupa TELI şi „Zavodskoi apelsin”, după piesa lui Anthony Burgess, montat de Alexei Ştîrbul la Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret „S uliţî Roz”.



Finalul primei ediţii a Forumului Tinerilor Creatori de Teatru a avut loc la Chişinău în anul 2012. Ediţia a doua a acestui forum s-a desfăşurat în oraşul Minsk (Belarus), în 2015.