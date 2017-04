Opinie: După extremistul Petrenco, cine va adera la parteneriatul dintre Maia Sandu, Voronin și Usatîi

Bloggerul Eugen Luchianiuc se arată curios cu privire la cine va adera în continuare la parteneriatului Maiei Sandu cu comunistul Vladimir Voronin și Renato Usatîi, după ce ieri acordul a fost semnat și extremistul prorus radicalul prorus Grigore Petrenco, cunoscut și ca lider al organizației extremiste proruse “Antifa”. Reamintim este vorba despre scandalosul acord pe care Maia Sandu și alți 4 lideri de partide l-au semnat, potrivit presei, pe 7 aprilie, unindu-se împotriva schimbării sistemului electoral, care presupune și ridicarea imunității parlamentare a deputaților.



“Ieri la scrisoare s-a alăturat un alt nepoțel de-a lui voronin, Grigore Petrenco. Liderul mișcării antifa care, am impresia, e mai fascistă decât ceea cu ce luptă. Dacă vreți să vă convingeți, încercați și găsiți limba română sau măcar ”moldovenească” pe site-ul acestui partid înregistrat în Republica Moldova”, scrie Luchianiuc. El se întreabă “câți nepoței mai sunt prin partide și Cine se mai alătură cu semnăturile. “Emisarul care a mers cu scrisoarea în vila balabolului nu vrea să se ducă și la Lipcani s-o semneze cineva pe-acolo?”, s-a întrebat Luchianiuc, cu aluzie la fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare.



”Opoziție nu înseamnă că îți iubești poporul dar semnifică faptul că ești invidios pe cei de la putere.” Fix așa se întâmplă cu scrisoare de consensus național trimisă … nu am idee cui, or comisia de la Veneția nu are treabă să se expună pe marginea politicului moldav ci exclusiv pe constituționalitatea proiectului uninominal”, a mai scris Luchianiuc.



Despre tăcerea PSRM-ului și nesemnarea acordului, Luchianiuc scrie că socialiștii ar face o mișcare interesantă dacă ar face ceva aparte “de această cireadă de nepoței. Că prietenii lor din balabolia deja-i freacă pe independenturi diferite”.