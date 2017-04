PDM a finalizat lucrările Consiliului Politic Național al formațiunii în cadrul căruia a votat și un Cod de etică și integritate. Plahotniuc: „Este o premieră pentru partidele din Moldova”

În seara zilei de miercuri s-a desfășurat Consiliul Național al Partidului Democrat. În cadrul evenimentului au fost aleși vice-președinții formațiunii, secretarul general, consiliul executiv, Biroul Permanent, dar și departamentele de specialitate. O premieră pentru partidele din Moldova a fost și adoptarea unui Cod de etică și integritate. Iată ce au declarat în această privință liderii partidului.



„Partidul Democrat are începând de astăzi un cod de etică și integritate, care este, desigur, o premieră pentru toate partidele politice din R. Moldova. Consiliul Politic Național a adoptat și o rezoluție în care Partidul Democrat își reafirmă voința de reformă a clasei politice din Republica Moldova prin introducerea votului uninominal. Și eliminarea imunității parlamentare. de acum încolo, conducerea Partidului Democrat are un mandat larg să promoveze aceste proiecte până la adoptarea lor finală. În baza acestui mandat vom avea discuții în perioada imediat următoare cu partenerii noștri din coaliție pentru susținerea votului uninominal în Parlament și propunerii de eliminare a imunității parlamentare”, a declarat liderul PDM, Vlad Plahotniuc.



Speakerul Andrian Candu a vorbit despre sancțiunile pe care le riscă membrii partidului dacă vor fi suspectați de acte de corupție, dacă vor angaja în instituțiile pe care le conduc rude de gral I, dar și dacă se va afla că sunt colaboratori ai serviciilor străine de informație.



„Sânt mai multe elemente, dar de exemplu consider important că partidul va înceta să sprijine politic acei membri de partid care sunt parte a unui proces penal pentru fapte de corupţie sau pentru alte fapte săvârşite cu intenţie. Partidul va penaliza acei membri care şi-au angajat în instituţiile pe care le conduc soţul, soţia şi în general rudele până la gradul I. Partidul va sancţiona acei membri care sunt condamnaţi sau vor fi condamnaţi pentru conflicte de interese, pentru incompatibilităţi sau în cazul în care justiţia a decis confiscarea averii nejustificate. La fel vor fi sancţionaţi acei membri care sunt colaboratori ai serviciului de informaţie străine şi aici ca exemplu ar putea fi domnul Bolboceanu, dar şi acei care au manifestat public atitudini xenofobe, rasiste, descriminări pe criterii de religie sau de gen”, a menționat speakerul Andrian Candu.



Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip a vorbit despre importanța reformelor inițiate de Executiv, despre cât de mult s-a reuși să se avanseze în această privință, dar și despre importanța comunicării rezultatelor acestor reforme populației.



„În cadrul Consiliului am avut posibilitatea să discutăm despre activitatea Guvernului pentru că este parte componentă a puterii în Moldova. Am vorbit şi despre toate celelalte reforme, la fel de importante, cum sunt cele din domeniul justiţiei, este şi lupta anticorupţie. De aceea concluzia mea este una: cu cât înaintăm mai mult pe aceste reforme şi cu cât suntem mai aproape de rezultate, desigur că răsună şi mai multe critici în societate. Însă, dacă ar fi să vorbim despre lupta anticorupţie, în această perioadă s-a reuşit atât cât nu s-a reuşit mulţi ani în Republica Moldova. Rugămintea mea a fost şi este să se comunice mai mult despre rolul acestor reforme şi rezultatele pe care le aşteptăm. S-au realizat mult mai multe lucruri decât se vorbeşte", a precizat Pavel Filip.