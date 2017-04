Ce spun astrele azi, 13 aprilie

Berbec

Refuzi sa faci compromisuri. Esti capricioasa si ai ca scop condimentarea relatiei tale de aceea iti impui dorintele in fata partenerului tau care, vrand-nevrand face ce vrei tu. Singura, pui capat unei relatii de prietenie pentru a incepe o aventura romantica.



Taur

Te arunci cu capul inainte si atitudinea asta il va rani pe iubitul tau. Uneori spui lucrurile prea direct si asta ii destabilizeaza pe cei din jur. Incearca sa pui lucrurile in perspectiva si sa-ti explici optiunile odata pentru totdeauna.



Gemeni

Astazi, Saturn are castig de cauza in relatia ta si va submina eforturile de a-ti imbunatati situatia sentimentala. Simti ca partenerul nu este acolo, chiar daca se afla chiar langa tine. Daca nu esti intr-o relatie, singuratatea te va apasa mai mult decat de obicei.



Rac

Aduci un strop de nebunie in viata sentimentala. Soarele si Venus aduc putina magie in ecuatie si asta trezeste la viata niste sentimente pasionale. La birou atmosfera este destul de incarcata din cauza unor conflicte intre colegi.



Leu

Te simti mult mai bine astazi si nefericirea de care ai avut parte in ultima perioada a fost inlocuita de un moral excelent. Esti foarte sincera cu tine si datorita acestui lucru, vei fi in armonie cu persoana iubita. Daca esti singura, vei avea parte de multe surprize placute din partea unui pretendent.



Fecioara

Astrele iti ofera o energie extrordinara la locul de munca. Pentru a scapa de energia suplimentara acumulata orice e indicat: alergatul, sala sau inotul. Fii rezonabila insa si nu iti descarca cu totul bateriile pentru a nu te simti complet epuizata spre sfarsitul zilei.



Balanta

Stii cum sa te organizezi, sa implementezi noi strategii si sa lucrezi in echipa si asta te ajuta mult pe plan profesional. Nervozitatea se cumuleaza odata cu trecere timpului si este recomandat sa inoti sau sa faci orice tip de activitate sportiva pentru a scapa de tensiune.



Scorpion

Ai impresia ca ai parcurs o perioada de evolutie si transformare pe plan sentimental. Simti ca ai trecut printr-o perioada norocoasa plina de noi inceputuri la nivel emotional. Esti increzatoare ca viitorul va aduce vesti bune si esti convinsa ca toata lumea isi are in maini viitorul.



Sagetator

Dragostea ocupa un loc fruntas in viata ta astazi. Simti nevoia sa-ti exprimi sentimentele mai mult decat de obicei si sensibilitatea ta va fi cea mai importanta trasatura a ta. Radiezi de fericire si emani afectiune in jurul tau.



Capricorn

Tinzi sa vrei sa fii in centrul atentiei astazi, si dai senzatia ca acesta e singurul mod in care poti fi fericita. Vrei neaparat sa te simti apreciata, din acest motiv esti foarte generoasa cu cei din jurul tau. Chiar daca pare ca nu te intereseaza lucrurile materialiste, pe alocuri pui accent pe astfel de lucruri.



Varsator

Asteapta-te la o zi foarte frustranta pe plan sentimental. Constient sau inconstient, te vei opune tuturor solicitarilor venite din partea jumatatii tale. Ai putea fi descrisa ca anarhistul zodiacului! Astazi ai senzatia ca ti-ai dori sa scapi de toate stereotipurile tale.



Pesti

Dupa o perioada de singuratate, iti reevaluezi asteptarile si realizezi ca trebuie sa fii un pic mai putin solicitanta fata de jumatatea ta. Venus da un imbold libidoului tau si vei dori sa-ti repui pe picioare viata sentimentala cat mai curand posibil.