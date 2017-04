Ultima oră ! Eugen Bodarev, viitor deputat, anunță că va adera la Grupul Parlamentar Popular European, anunță Realitatea.md

Eugen Bodarev, cel care urmează a fi deputat în plenul Parlamentului după ce Alexandru Barbăroșie a renunțat la mandat, anunță că părăsește Partidul Liberal Democrat din Moldova și va deveni membru al celui mai nou grup Parlamentar - Grupul Parlamentar Popular European.



„Astăzi am luat hotărârea de a renunța la calitatea de membru al PLDM. Această alegere vine în urma discuțiilor cu mai mulți colegi, dar și cu președintele PPEM, și am considerat potrivit ca în momentul în care voi deveni oficial deputat în Parlamentul Republicii Moldova, voi renunța la fracțiunea parlamentară a PLDM și voi activa în cadrul grupului Parlamentar Popular European.



Legăturile mele cu PLDM au slăbit de mai multă vreme, iar eu personal consider că acest partid și-a epuizat mesajul politic și a pierdut în cea mai mare parte legăturile cu electoratul. PLDM a rămas blocat într-o opoziție lipsită de imaginație și fără orizont, care face indirect jocul forțelor anti – europene.



Consider că este nevoie de o revigorare a mesajului de dreapta și proeuropean, care răspunde așteptărilor multor cetățeni ai Republicii Moldova, și pe care grupul Parlamentar Popular European este gata și îl poate reprezenta foarte bine în anii următori”.



Eugen Bodarev urma să ajungă în Parlament pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova, după ce Alexandru Barbăroșie a anunțat că revine la vechea s-a funcție, cea de președinte al raionului Anenii Noi.