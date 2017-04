Déjà vu: Maia Sandu merge pe urmele lui Iurie Roșca

Nu este pentru prima dată, în special în Republica Moldova, când politicieni care fac parte din tabere politice, ideologice, aparent și morale diferite sau chiar diametral opuse să coalizeze și să semneze parteneriate politice. Totuși, chiar și până acum o săptămână era de neînchipuit ca Maia Sandu să coalizeze cu Vladimir Voronin, mai ales împotriva retragerii imunității parlamentare a deputaților.



Cei doi, cel puțin până acum, făceau parte din tabere total diferite, începând la viziunile despre homosexuali și până la cele de integrare europeană și chiar referitor la statalitatea Republicii Moldova. Dar, legea care spune că „extremele se atrag” a funcționat și în relația dintre cei doi.



Redăm mai jos doar o mică parte din declarațiile mai recente ale Maiei Sandu și lui Vladimir Voronin, care pur și simplu făceau de neînchipuit o alianță dintre PCRM și PAS.

În primul rând, Maia Sandu este o adeptă declarată a unirii Republicii Moldova cu România. O spunea chiar ea, fără echivoc, acum un an la Pro TV. ”Dacă s-ar întâmpla referendum pentru unire, eu personal aș vota DA!”, declara Maia Sandu fără stea prea mult pe gânduri.



A fost nevoită să-și mai tempereze cuvintele atunci când a decis să candideze la președinție, știind că adepții unirii nu au nicio șansă în Republica Moldova. Totuși, chiar și așa își exprima regretul că unirea nu poate fi realizată. „O deci­zie de acest fel poa­te fi lua­tă doar în urma unui ple­bis­cit, iar aces­ta tre­bu­ie pre­ce­dat de o dez­ba­te­re publi­că lar­gă, cu asi­gu­ra­rea reflec­tă­rii corec­te în pre­să a avan­ta­je­lor și dez­a­van­ta­je­lor Uni­rii. Medi­ul infor­ma­țio­nal mani­pu­la­tor și toxic împie­di­că rea­li­za­rea aces­tui dia­log astăzi”, declara Maia Sandu în august 2016.



Câteva luni mai târziu, fostul președinte al României Traian Băsescu și un aliat convins al Maiei Sandu pentru care a făcut și campanie electorală, declara franc la o televiziune de la București că Maia Sandu, într-o discuție cu adjunctul secretarului de stat american Victoria Nuland a spus că „soluția de viitor a Republicii Moldova este unirea”. Este adevărat că a doua zi Băsescu a spus că a confundat-o pe Maia Sandu cu Ana Guțu, dar este greu de crezut că un politician cu experiență ca Băsescu să comită astfel de erori. Probabil a fost forțat să prezinte declarațiile sale ca pe o eroare, fiind convins că acestea îi pot dăuna Maiei Sandu aflată în plină campanie pentru prezidențiale.



Și dacă tot vorbim de Traian Băsescu, acesta, pe de altă parte, a avut multe de împărțit cu Vladimir Voronin, un critic fervent al unirii cu România și al lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat și l-a condamnat de nenumărate ori pentru declarațiile sale unioniste. În 2015 acesta i-a scris chiar și preşedintelui de atunci al Parlamentului European, Martin Schulz, în care critica Bruxellesul pentru lipsa de reacţie faţă de „politica expansionistă şi de acaparare a Republicii Moldova" de către România. El acuza virulent autorităţile de la Bucureşti, cărora le imputa faptul că „susţin acţiunile de divizare teritorială a Republicii Moldova". Voronin afirma că „astfel de ingerinţe din partea României durează de 25 de ani" și că „acestea s-au intensificat după aderarea României la UE, iar statul român promovează o politică de distrugere şi absorbţie a Republicii Moldova". În acest context, fostul preşedinte critica Parlamentul European pentru faptul că nu observă astfel de acţiuni şi nu a luat niciodată atitudine în respectiva problemă. „Limba noastră este limba moldovenească şi suntem obligaţi să construim statul nostru moldovenesc independent şi suveran", susţinea Voronin.



Până recent, Voronin era și un critic al Maiei Sandu, uneori depășind chiar limita bunului simț, punând la îndoială atât capacitățile manageriale ale acesteia, cât și pe cele morale. "Cine este Maia Sandu, ce a făcut? A pus camere sub fuste la fete. Maia Sandu o să fie condusă așa cum este condusă Moldova, din exterior, așa cum sunt susținuți alții, din România, din America. Ca tară suverană dependentă nu o putem construi în așa condiții, pentru că FMI nu o să ne dea, celălalt iar nu o să ne dea, așa nu se conduce o țară."



”Nu am văzut la ea, nici nu creativitate, nu am văzut o înțelegere elementară a direcției în care se îndreaptă acest om. Râs cu plâns și o rușine națională. Și cei care stau în spatele ei, care o împing, și cei care s-au retras, dintre cei nouă candidați, care au fost și care stau în spatele ei, care s-au retras într-un mod declarativ, de parcă alegătorul este un obiect ce poate fi luat dintr-o parte și transmis în partea cealaltă... Asta totul este organizat de către cei care încearcă să conducă Moldova din exterior”, declara apoi într-o altă conferință de presă.



“Problema stă în capacităţile ei. Eu am propus de mult ca cei care candidează la funcţii de stat să treacă un control medical. Omul trebuie crescut, dar nu luat din drum. Ei toţi cred că, dacă se aşază în birou, devin mari şefi. Dacă eu am dubii faţă de Dodon, pe care l-am crescut, vă imaginaţi ce opinie am despre Maia Sandu”, a declarat fostul șef de stat într-un interviu pentru Adevarul.



„Ce stă în spatele Maiei Sandu? Nu stă nimic serios în spatele Maiei Sandu. Că cineva încearcă să o împingă la putere nu e mare treabă, în ultimii ani tot așa i-au împins la putere pe miniștri, președinți etc. Ea este un robot, nu a înțeles ce fel de reforme trebuie realizate. Ea nu a lucrat în nicio școală, dar a vrut să facă reforma în școli. Este un robot mecanic, care îndeplinește comenzile care i le dau. Ea este o neprofesionistă”, a declarat în toamna anului trecut Vladimir Voronin în cadrul emisiunii „Честно Говоря” de la Realitatea.md



”Marusea Sandu (Maia Sandu), nici carne nu are ca să-i tremure, a închis peste 400 de școli, a aruncat copii în stradă”, o altă declarație din octombrie anul trecut, de data aceasta la N4



„Faptul că PCRM nu mă agreează e mai degrabă un compliment pentru mine și nu mă surprinde. E dovadă de consecvență ca, după mai multe încercări de a mă destitui din funcție, comuniștii să nu accepte un Guvern din care fac parte și eu. Cât privește atitudinea negativă a PCRM față de reformele pe care le-am promovat noi în educație, aceasta este explicabilă”, declara anterior Maia Sandu, în replică la acuzațiile PCRM.

Cei doi au opinii diametral opuse și în privința vectorului politicii externe. Voronin este adeptul unei direcții de centru pe care să o mențină Republica Moldova în relațiile sale cu partenerii externi. „Nu suntem de acord că pe noi ne înjugă cu de-a sila să ne pornim în direcția în care nu este pregătită Moldova nici dintr-un punct de vedere”, declara Vladimir Voronin în iunie 2014, atunci când Republica Moldova semna Acordul de Asociere cu UE.



Pe de altă parte, Maia Sandu se declară o adeptă fără rezerve a integrării europene și știe că PCRM nu-i poate fi aliat în această privință. ”Nu am declarat niciodată că susţin o alianţă cu comuniştii. Nu cred că PCRM poate deveni un partener serios în procesul de integrare europeană”, declara Maia Sandu în 2015. Totuși, astăzi nici acest fapt n-a împiedicat-o să facă o alianță cu comuniștii.



Cariera sa politică se aseamănă din ce în ce mai mult cu cea a lui Iurie Roșca, acum un deceniu. După ce a devenit cel mai iubit și apreciat lider politic de pe segmentul de dreapta, în special în rândurile tinerilor și intelectualității, acesta a coalizat cu comuniștii în 2005 și l-a votat pe Vladimir Voronin. La următorul scrutin, alegătorii pur și simplu și-au șters picioarele de el.