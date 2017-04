Ce spun astrele azi, 12 aprilie

Berbec

Sub influenta disonantei dintre Luna si Venus, un sentiment de insatisfactie va duce la o lipsa de incredere in fortele proprii. Intr-o relatie, dubiile nu te lasa sa te intelegi foarte bine cu partenerul tau care nu va fi dispus sa mute muntii pentru a-ti demonstra ce simte pentru tine.



Taur

Singura, frica de o experienta nefasta te face sa anulezi o intalnire romantica. Din pacate, nu esti pregatita din punct de vedere emotional pentru a incepe o noua relatie. In momentul de fata te intrebi in ce directie se indreapta cariera ta.



Gemeni

Iti petreci ziua avand grija de tine si viata ta sentimentala. Intr-o relatie, sensibil la eforturile tale de seductie, partenerul tau te invita intr-un loc foarte interesant. Singura, intalnesti o multime de oameni pe internet pe care ti-ar placea sa ii cunosti si in viata reala.



Rac

In functie de sentimentele tale, viata ta emotionala te face pasionala si mai putin capabila sa te controlezi. Intr-o relatie, esti foarte dedicata partenerului tau, iar pentru a-ti raspunde pe masura, el va planifica o seara deosebita in doi.



Leu

Astazi este posibil sa ai o zvacnire care sa te transforme intr-o persoana dornica sa-si asume riscuri in viata sentimentala. Senzualitatea si declaratiile de dragoste arata ca nu-ti place sa faci lucruri cu jumatate de masura.



Fecioara

Esti o persoana independenta atunci cand vine vorba de viata profesionala. Indiferent de provocarile de care ai parte, reusesti sa iti mentii tonusul psihic si astfel faci fata cu succes la tot ceea ce iti este dat sa traiesti. Astazi ii suprinzi pe cei de la birou cu o idee extraordinara.



Balanta

E posibil sa suferi pe plan sentimental si nu-ti dai seama ca asta se intampla in principal din cauza ta. Ai readus in prezent o problema din trecut si nu poti face nimic decat sa te descurci cu consecintele. Viata ta personala trece printr-o criza si te gandesti chiar si la despartire.



Scorpion

Emotiile tale alterneaza de la o extrema la alta, insa partenerul tau va reusi sa se adapteze la natura ta imprevizibila. Daca esti singura, vei dori sa afli mai multe despre ultima ta cucerire. Determinata sa faci niste schimbari in viata ta profesionala, scapi de tot ceea ce nu-ti mai este de folos.



Sagetator

Primesti mai mult decat daruiesti in aceasta zi si vezi dragostea ca pe un joc pe care va trebui sa-l castigi pentru a te bucura de recompense. Obstacole insurmontabile stau in calea ta, insa nu te gandesti deloc la acest fapt si incerci sa castigi orice batalie pe care o duci.



Capricorn

Dragostea ti se pare destul de banala si incarcata cu rutina. Chiar si atunci cand faci sugestii menite sa faca lucrurile mai interesante, acestea nu sunt pe masura asteptarilor partenerului tau sau viceversa. Viata ta emotionala e pe o panta descendenta si asta te face sa te simti trista.



Varsator

Astazi o sa fii mai putin autoritara. Urmeaza o perioada senina in viata ta. Chiar daca esti singura sau intr-o relatie, o sa fii foarte rabdatoare si o sa dai timp celor din jurul tau. O sa fii foarte deschisa catre comunicare si catre intelegere reciproca.



Pesti

Esti foarte iubitoare si atenta la partenerul tau deoarece urasti singuratatea. E posibil sa ai activitati foarte diverse care iti fac atmosfera de la munca mai interesanta si mai placuta. Astazi nu incerca lucruri imposibile doar ca sa iti pastrezi dinamismul!