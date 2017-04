Mărturia unui condamnat în dosarul coruperii deputaților! Veaceslav Platon este organizatorul coruperii deputatului

Cele două persoane inculpate în tentativa de mituire a unui deputat au fost condamnate la pedepse mai aspre la Curtea de Apel, iar unul dintre ei a declarat că Veaceslav Platon, controversatul om de afaceri, este organizatorul care intenţiona să-l corupă pe deputatul din Parlamentul Republicii Moldova, ca acesta să părăsească coaliţia de guvernare, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale.



“Unul dintre inculpaţi a declarat în şedinţa de judecată din 10 aprilie curent că, cet. Platon Veaceslav este organizatorul care intenţiona să corupă deputatul, ca acesta să părăsească coaliţia de guvernare”, se menționează în comunicat.



De asemenea, procuratura informează că în urma deciziei Curții de Apel, unul din inculpaţi pe lângă privaţiune de libertate sub formă de închisoare pentru un termen de 11 ani a primit şi o amendă în mărime de 4000 u.c., ceea ce constituie 80 000 lei. În cazul altui inculpat, instanţa de apel a decis aplicarea unei pedepse definitive de 8 ani închisoare cu amendă în mărime de 7000 u.c., ceea ce constituie 140000 lei.



Amintim că, pe 7 martie 2014, Procurorii Anticorupţie au reţinut două persoane, în timp ce transmiteau 250 de mii de dolari unui intermediar. Banii urmau să ajungă la un deputat, pentru a-l determina să părăsească coaliţia de guvernare.



În cadrul acţiunilor de urmărire penală, procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA au găsit o jumătate de milion de euro în una din băncile comerciale din capitală, într-un safeu închiriat de unul dintre învinuiţi. Din probele acumulate în cadrul urmăririi penale, rezultă că şi suma de 500 mii euro era predestinată pentru pregătirea coruperii altor doi deputaţi din Parlament.



În iulie 2016, unul dintre învinuiţi a fost condamnat la 11 ani şi patru luni de închisoare, cu aplicarea unei amenzi de 160 de mii de lei, iar învinuitei i-a fost aplicată o pedeapsă non – privativă de libertate.



Procurorii au contestat sentinţa, drept urmare inculpatului i s-a numit o pedeapsă complementară sub formă de amendă în sumă de 80 mii lei, iar inculpata a fost condamnată la 8 ani închisoare, cu executare, cu amendă în sumă de 140 mii lei.



Decizia este executorie, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termenii stabiliţi de lege.