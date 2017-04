Ce spun astrele azi, 11 aprilie

Berbec

Ceilalti observa abilitatea ta de a rezolva situatii dificile si a gasi solutiile cele mai bune. Nu e o zi in care sa fie recomandata munca in echipa, asa ca incearca sa te descurci singura pe cat posibil pentru a avea parte de o atmosfera prielnica.



Taur

Esti foarte atenta la modul in care iti canalizezi energia in dragoste pentru ca nu vrei sa fii pusa in situatia in care pasiunea dintre tine si partenerul tau se stinge repede. Iti iei o multime de precautii pentru a nu ajunge niciodata sa te confrunti cu aceasta situatie.



Gemeni

Capacitatea ta de a negocia nu ramane niciodata in umbra si de aceea vei reusi sa obtii ceea ce iti doresti facand un compromis minim. Atunci cand vine vorba de partea personala insa, lucrurile au o nuanta complet diferita.



Rac

Se pare ca ai gasit echilibrul perfect intre prietenie si viata ta sentimentala. Planetele au avut grija de tine in ultima vreme si tu profiti la maximum de toate aceste influente pozitive. Sentimentele sincere iti permit sa ai cu cei dragi conversatii foarte productive.



Leu

Esti anxioasa in ceea ce priveste viitorul tau sentimental si iti pui in repetate randuri intrebari cu privire la partenerul tau. Faptul ca nu vei gasi raspunsurile pe care le cauti te face sa bati pasul pe loc. Intr-o relatie, trebuie sa faci niste schimbari radicale.



Fecioara

Curiozitatea nu e o problema in sine, cel putin pana atunci cand devine intrusiva. Ai tendinta sa nu-ti respecti partenerul fiind evaziva atunci cand nu este cazul sa adopti un asemenea comportament. Astazi incearca sa iti controlezi impulsurile si sa nu mai actionezi fara sa gandesti.



Balanta

Viata ta emotionala este extrem de solicitanta din cauza faptului ca nu esti pe aceiasi lungime de unda cu partenerul tau. Disonanta astrala nu-ti da oportunitatea sa vorbesti deschis sau sa fii inteleasa. Pe parcursul acestei zile nu este indicat sa iei decizii.



Scorpion

Desele schimbari de stare si dispozitie iti strica aproape in intregime ziua. Vei fi ezitanta si mereu in alerta. Anumite evenimente care au loc la birou te incetinesc si te fac chiar sa bati pasul pe loc, cel putin pe moment, iar acest lucru nu este in avantajul tau.

Sagetator

Interactiunile pe care le ai cu persoanele dragi nu-ti dau satisfactia pe care o astepti. Comunicarea nu functioneaza foarte bine si iti doresti un moment de liniste in care sa uiti de tot. Incearca sa eviti sa ceri atat de multe lucruri de la partenerul tau de viata.



Capricorn

Se pare ca nu esti multumita de locul pe care il ocupi in cadrul echipei de la birou. Toata responsabilitatea sarcinilor ramane pe umerii tai deoarece colegii cu care lucrezi nu sunt la fel de determinati sa atinga obiectivele echipei.



Varsator

Esti captivata de ceea ce faci si acest lucru este unul pozitiv deoarece iti distrage foarte mult atentia de la dilemele emotionale pe care le ai. Continui sa fii o fire ambitioasa si perseverenta si acest lucru se observa foarte mult in rezultatele pe care le ai din punct de vedere profesional.



Pesti

Incearca sa fii putin precauta in ceea ce priveste odihna deoarece la un moment dat este posibil sa te simti foarte obosita din punct de vedere psihic si sa cedezi din toate punctele de vedere. Daca le permiti celor din jur sa fie alaturi de tine, incearca totusi sa o faci intr-un mod autentic.