Ce spun astrele azi, 10 aprilie

Berbec

Relatia pe care o ai nu te ajuta sa te simti implinita si acest lucru este si din cauza ca tu nu te lasi iubita si apreciata de catre persoana iubita. Din punct de vedere al sanatatii, nu trebuie sa te ingrijorezi, insa in aceasta perioada trebuie sa ai grija la infectii sau virusi.



Taur

Esti o fire intelegatoare si iubitoare si acest lucru te ajuta sa iti imbunatatesti in fiecare zi relatiile cu cei din jur. Problemele financiare nu te lasa sa te bucuri de lucrurile simple din viata ta si de aceea te hotarasti sa iti iei si un job part time.



Gemeni

La serviciu este posibi sa fii mentor pentru noii colegi care se vor alatura echipei si de aceea vei avea mai multe sarcini de rezolvat. Astazi te rasfeti si iti conservi energia printr-un program intens de sport pe care iti propui sa il faci in fiecare seara.



Rac

Este o zi potrivita pentru serviciu deoarece te simti foarte energica si plina de entuziasm. Astazi are loc o intalnire importanta pentru tine si de aceea iti doresti sa te descurci excelent. Reciteste de mai multe ori notitele pe care ti le-ai luat!



Leu

Incearca sa te lasi condusa de intuitie atunci cand trebuie sa iei decizii importante legate de viata ta personala. De cele mai multe ori, inima ta stie de ce ai nevoie pentru a te simti in siguranta. Un coleg de la birou are nevoie de ajutorul tau si tu te vei implica foarte serios in acest lucru.



Fecioara

Pe parcursul acestei zile reusesti sa finalizezi unul din proiectele importante la care lucrezi si acest lucru te face sa te simti increzatoare in capacitatea ta de lucra cu deadline-uri foarte rigide. Seara te decizi sa sarbatoresti aceasta reusita si de aceea vei iesi cu prietenii la teatru.



Balanta

Viata ta sentimentala trece din nou printr-un moment de cumpana si acest lucru te nelinisteste. Partenerul de viata nu are incredere in tine si gelozia care apare mereu intre voi are puterea sa destrame legatura care exista intre voi.



Scorpion

Aceasta zi aduce in prim plan oportunitatea de care ai nevoie si pe care o astepti de foarte mult timp pentru a reusi sa duci relatia pe care o ai la urmatorul nivel. Odata cu aceasta schimbare care are loc in viata ta, asteptarile de la cel de langa tine incep sa devina tot mai exigente.



Sagetator

Te simti apreciata si iubita de catre persoanele care conteaza pentru tine si acest lucru este foarte important. Inveti sa te debaresezi de acele relatiile emotionale toxice si reusesti sa faci acest lucru datorita persoanei iubite care te ajuta sa inveti sa te apreciezi asa cum trebuie sa o faci.



Capricorn

Ai o dispozitie foarte buna si esti foarte comunicativa. Totul ti se pare foarte usor de implinit si te simti in totala armonie atat cu propria persoana, cat si cu partenerul de viata. Tot ceea ce trebuie sa faci acum este sa crezi in dragostea voastra si sa uiti de toate temerile pe care le ai.



Varsator

Doresti cu orice pret sa aduci lucruri noi in viata personala deoarece simti ca rutina isi face din ce in ce mai simtita prezenta si aceste lucru te deprima. Simti ca in sfarsit relatia ta este una oficiala si acest lucru te ajuta sa simti implinirea alaturi de cel de langa tine. Astepti de ceva timp acest moment!



Pesti

Astazi o sa iei mai mult in seama parerea celor din jur, mai ales atunci cand simti ca nimic din ceea ce faci nu este aprobat de persoanele importante pentru tine. Iti este destul de greu sa iti exprimi punctul de vedere deoarece nu esti sigura pe ceea ce stii sau pe ceea ce iti doresti.