Jurnalist român despe Andrei Năstase: Un comentator miştocar şi un politician în rol de videoblogger

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, la Chișinău a avut loc o dezbatere publică cu tema: Modificarea sistemului electoral din Republica Moldova – pro și contra. La această manifestare au participat doi vorbitori cheie, primul a fost liderul Parlamentului moldovean, Andrian Candu, care a prezentat argumente în favoarea introducerii votului uninominal, oponentul lui fiind președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Conferința a fost organizată cu suportul a două mari (și concurente) fundații germane, Konrad Adenauer Stiftung și Friedrich Ebert Stiftung. Se întâmplă foarte rar când cele două organizații să colaboreze pentru finanțarea aceluiași eveniment, lucru remarcat de ambasadorul Republicii Federale Germane la Chișinău, doamna Ulrike Knotz. De aici și importanța evenimentului. Însemnătate redusă de comportamentul moderatorilor acestei conferințe dar și a unor participanți.



Argumentele prezentate de președintele Parlamentului moldovean, domnul Candu, în favoarea introducerii în Republica Moldova a votului pe circumscripții uninominale, au explicat audienței avantajele votului uninominal pentru realitățile moldave. Raționamentele sunt cunoscute - este vorba despre reprezentativitatea și responsabilitatea directă, în fața cetățenilor, a aleșilor.



Îmi pare rău că moderatorii acestei conferințe, Vasile Butnaru, Liliana Barbaroșie de la Europa Liberă și Igor Мunteanu de la IDIS Viitorul, nu au dat dovadă de imparțialitate în selectarea vorbitorilor din sală și au favorizat, în mod deschis, pe cei care au avut un discurs împotriva introducerii votului uninominal. Vorbitorii, selectați cu bună știință de către moderatori, în marea lor majoritate simpatizanți ai Maiei Sandu ori Andrei Năstase și-au construit argumentele în favoarea păstrării actualului sistem majoritar prin atacuri la adresa Partidului Democrat din Moldova. Nu s-a vorbit mai deloc despre rolul și importanța cetățeanului în procesul de luare al deciziilor, despre modul în care cetățeanul obișnuit poate participa la formarea politicilor publice locale ori naționale.



Am constatat de asemenea că, liderul PPDA, Andrei Năstase, a transformat discursul său într-o declarație politică îndreptată împotriva liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Un discurs pe care, ca un școlar din clasele primare, l-a citit de pe foaie. Am observat că șeful PPDA a transmis în direct, pe Facebook, aproape întreaga conferință. Desigur, pentru simpatizanții domniei sale care nu au putut participa la conferință. Și, de ce nu, pentru finanțatorii de la Frankfurt, cei care, se pare că i-au scris discursul – că prea mult s-a ostenit spre a-l reda audienței.



Chiar dacă liderii Partidului Democrat din Moldova au avut suficientă deschidere pentru realizarea unei dezbateri deschise și la obiect, fără introducerea factorului politic, am observat că adepții păstrării actualului Cod Electoral nu au vrut să dea dovadă de un minimum de fair-play, nu au ținut cont de voința cetățeanului, care potrivit cercetărilor sociologice își dorește introducerea votului uninominal, și au sugerat că sondajele de opinie ar fi fost trucate. Sugestia făcută la adresa IMAS ar trebui sancționată rapid.



Prezent la manifestare, comentatorul politic liberal Sorin Ioniță, i-a luat peste picior pe cei care sunt în favoarea schimbării sistemului electoral moldovenesc și a încercat să le dea moldovenilor lecții de politologie. Prost obiceiul acesta, de a veni între Prut și Nistru și de a-i trata autohtoni cu superioritate. Pe Sorin Ioniță nu îl interesează suma de provocări interne și externe cu care se confruntă Republica Moldova, el execută orbește indicațiile prevăzute în proiect fără a analiza contextul politic. Îi amintesc expertului liberal că, în timp ce domnia sa făcea glume pe seama statului moldav, serviciile speciale ale Ministerului de Interne de la Chișinău reușeau să anihileze o tentativă de asasinat la adresa președintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Desigur, e mai comod să ignori pericolele/riscurile care apar atunci când guvernul moldovean dă dovadă de voință politică în lupta cu criminalitatea financiară rusă și oprește spălătoria banilor FSB prin băncile moldovene. E mai comod să te faci că “plouă” și, la adăpostul oferit de participarea la o conferință internațională, să nu iei în considerație o tentativă reală de asasinare a liderului celui mai important partid parlamentar pro-european. Că nu intră în aria ta de expertiză!



Experții români participanți la manifestare au spus că nu există sisteme electorale bune sau rele, că statul român a renunțat la votul uninominal. Așa e, a renunțat. Doar că, sistemul electoral aplicat în România nu s-a potrivit caracteristicilor societății românești, care diferă de caracteristicile societății aflate între Prut și Nistru. Andrei Năstase, Igor Munteanu, Sorin Ioniță & Co, adepți ai păstrării actualului Cod Electoral, neglijează faptul că, în Republica Moldova, cultura politică este una de tip parohial/paternalist. Și că unei asemenea culturi politice, în care maieul este mai aproape decât cămașa, cel mai bine i se potrivește votul în circumscripții uninominale, pentru că asigură participarea moldovenilor la viața politico socială a comunității din care fac parte.



Nu știu ce vor decide cei implicați în dezbaterea pro și contra modificării sistemului electoral moldovenesc. Decizia, până la urmă, va fi una politică și va aparține deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Probabil, dacă luăm în calcul tendința spre compromis a politicienilor moldoveni, se va ajunge la implementarea unui sistem electoral mixt, unde jumătate a deputaților vor fi aleși pe liste de partid, iar cealaltă va fi aleasă în circumscripții uninominale. Ca să fie împăcate toate părțile și să se schimbe ceva, că așa, chiar nu se mai poate!