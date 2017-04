Persoanele fără pregătire medicală nu vor putea face proceduri estetice invazive

Ministerul Sănătăţii va interzice persoanelor fără studii medicale să facă proceduri estetice invazive, cu injectarea substanţelor periculoase. Un grup de lucru va evalua serviciul de cosmetologie şi medicină estetica din ţară.



Decizia a fost luată după ce mai multe femei au reclamat reacţii adverse în urma intervenţiilor efectuate de specialişti fără studii medicale. În urma evaluării serviciului de cosmetologie şi medicină estetică, grupul de lucru va elabora un regulament, care va reglementa domeniul cosmetologiei şi medicinii estetice.



„Trebuie să avem norme clare în domeniul cosmetologiei şi medicinii estetice. În primul rând, să definim noţiunea de proceduri cosmetologice şi estetice. Să stabilim câţi specialişti avem, cine are dreptul să facă proceduri estetice, cum putem controla calitatea acestor servicii”, a menţionat Ruxanda Glavan.



Regulamentul va stabili competenţele şi responsabilităţile persoanelor care pot face proceduri estetice invazive. Aceasta va permite Ministerului Sănătăţii să verifice calitatea serviciilor prestate în domeniul medicinii estetice.



„Am tratat mai mulţi pacienţi, cu reacţii adverse grave, obţinute în urma procedurilor estetice efectuate de persoane necalificate. Această situaţie este foarte gravă”, a spus Vera Malcoci, medic dermatolog.



Regulamentul va determina autorităţile din educaţie să îmbunătăţească programele de studii în baza cărora sunt desfăşurate cursurile de cosmetician. Carenţele existente în aceste documente permit persoanelor fără pregătire medicală să facă proceduri estetice invazive. Din grupul de lucru fac parte 19 persoane, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, doctori în ştiinţe medicale în domeniul dermatologiei şi directori ai centrelor medicale autorizate în domeniul medicinii estetice. Specialiştii vor evalua serviciul de cosmetologie şi medicină estetică până la sfârşitul lunii aprilie.

