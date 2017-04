Candu: A venit timpul să auzim cetățenii și să luăm decizia cea mai bună

Sistemul electoral uninominal, propus de Partidul Democrat și susținut de majoritatea populației, oferă un șir de oportunități și beneficii și are posibilitatea să aducă schimbări radicale în bine pentru Republica Moldova, a declarat sâmbătă în cadrul unor dezbateri președintele Parlamentului Andrian Candu.



"Cetățenii Republicii Moldova vor o schimbare și cred că este momentul să-i ascultăm și să-i auzim foarte bine, și să ne asumăm acea responsabilitate și să luăm decizia cea mai bună pentru viitorul țării", a declarat Andrian Candu, referindu-se la faptul că toate sondajele arată că majoritatea oamenilor dorește schimbarea sistemului electoral.



Acest sistem este utilizat în țările considerate a fi bazele democrației moderne – SUA, Franța, Marea Britanie, a remarcat președintele Parlamentului. "Nu există un sistem electoral perfect și unul universal aplicabil tuturor statelor. Sistemele electorale au particularități, exact ca statele. Dar există state 3 cu o democrație avansată și care au pus fundamentul democrației – Marea Britanie, Franța și SUA în care funcționează sistemul uninominal", a precizat șeful Legislativului



Este un sistem electoral simplu, care asigură controlul social, responsabilitate , există mecanisme de sancționare, este cel mai simplu sistem care există la ora actuală pe globul pământesc. Există circumscripții și din fiecare este ales un deputat care va reprezenta acea circumscripție, a adăugat Andrian Candu. "Există un control a întregului proces inclusiv finanțarea. Fiecare candidat va trebui să argumenteze și să arate care este finanțarea sa. Și, bineînțeles, este cel mai reprezentativ sistem deoarece circumscripția va fi reprezentată. Există și o responsabilitate deoarece va exista o mare apropiere dintre deputat și alegător. Și există și un sistem de sancționare".



Totodată, șeful Legislativului a menționat că acest sistem oferă și posibilitatea reprezentării regiunii transnsiterne în Parlamentul de la Chișinău, ceea ce nu este posibil, de facto, în prezent. "Ne-ar permite să avem reprezentanți din Transnistria în Parlament și să fie un prim pas, după 20 de ani, pentru reintegrarea țării", a mai arătat Andrian Candu



"Se spune că e riscant să schimbi regulile de joc. Dar întrebarea mea este - dar oare noi am pornit cu acele reguli care trebuiau, atunci când am pornit cu dezvoltarea Republicii Moldova? Atunci când există liste de partid și cetățenii cunosc primii 5-10, când există mari semne de întrebare cum este formată lista de partid?Oare nu am pornit noi greșit din start, acum 20 de ani, alegând sistemul pe care îl avem astăzi? Poate este cazul să ne oprim, să mergem în dezbateri și să facem o schimbare", a concluzionat Andrian Candu.