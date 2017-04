Regina Elisabeta are o poreclă drăgălaşă primită de nepoţii ei. Care este aceasta

Prinţul William a fost cel care i-a găsit Reginei o poreclă pe când era doar un copil, după cum precizează Daily Star.



Cronicarul Curţii, Richard Kay, a mărturisit că a aflat pentru prima dată de porecla Elisabetei a II-a din întâmplare, pe când micul William avusese un mic accident la Palat. Imediat după ce a căzut, Will începuse să strige „Gary, Gary!”. Cronicarul a crezut că era vorba despre un servitor. „Eu sunt Gary”, i-a explicat Majestatea Sa. „Nu a învăţat încă să pronunţe Granny (adică bunicuţă, în limba engleză, n.r.).”



Fiul Prinţului William, micuţul George, are şi el o poreclă pentru străbunica sa. Într-un film documentar realizat cu ocazia celei de 90-a aniversare a Elisabetei a II-a, Ducesa de Cambridge a vorbit despre cum se înţelege Prinţul George cu Majestatea Sa, scrie ONE.



„George are doar doi ani şi jumătate, astfel că îi spune Gan-Gan. Majestatea Sa le lasă mereu câte un cadou în cameră atunci când mergem pe la ea, e felul ei de a-şi arăta dragostea pentru familie.”