Brexit-ul a avut loc acum 450.000 de ani. ,,A fost Brexit 1.0, cel pentru care nimeni nu a votat''

Deşi Brexit-ul pare o mişcare politică recentă, o nouă cercetare susţine că acesta s-a produs acum 450.000 de ani.



Cercetătorii au prezentat noi dovezi ale separării Regatului Britanic de către Europa, mişcare ce a avut loc în două etape, informează Independent. Noua cercetare oferă informaţii despre momentul în care Marea Britanie a părăsit continentul european.



"Separarea podului terestru dintre Dover şi Calais a fost unul dintre cele mai importante evenimente din istoria britanică, eveniment ce a ajutat la formarea identităţii naţionale britanice din prezent. La sfârşitul Erei Glaciare, nivelul crescut al mărilor a inundat valea. În acel moment, britanicii au pierdut conexiunea terestră cu Europa. Fără această separare Marea Britanie ar fi fost încă parte a Europei. Putem denumi evenimentul ca fiind Brexit 1.0, cel pentru care nimeni nu a votat", afirmă profesorul Sanjeev Gupta, coautor din cadrul Department of Earth Science and Engineering Imperial.



Theresa May a repetat de nenumărate ori faptul că Brexit-ul va dura doi ani până când îşi va produce efectele permanente, iar Marea Britanie va părăsi doar Uniunea Europeană, nu şi Europa. Însă separarea de continent a avut deja loc, acum 450.000 de ani, susţin cercetătorii.



Studiului, prezintă modul în care s-a produs ruptura din culmea calcaroasă aflată între Dover şi Calais. Noile informaţii sugerează prezenţa găurilor imense şi a unui sistem cu văi pe podeaua marină. Înainte de separarea Marii Britanii de continentul european, culmea calcaroasă acţiona precum o barieră ce nu permitea lacului din apropierea să inunde valea. În timpul lacul a erodat rocile, iar cantităţile mari de apă au inundat valea, separând cele două zone terestre.



Studiul a fost realizat pe o perioadă de 10 ani, timp în care cercetătorii au încercat să afle cum a fost inundat Canalul Mânecii, astfel având loc primul Brexit, separarea Insulelor Britanice de către continetul european.