Ce spun astrele azi, 8 aprilie

Berbec

Planetele insista sa-ti pui la punct viata sentimentala, fie ca asta inseamna sa clarifici anumite lucruri cu partenerul tau, fie sa-ti evaluezi evolutia de la ultima relatie. De vreme ce comunicarea e foarte buna, ar trebui sa nu mai ai de-a face cu probleme serioase.



Taur

Daca esti obligata sa iei decizii importante in cariera ta, una simti ca vrei sa faci si alta e ceea ce vei face. Comportamentul tau este intotdeauna ambiguu si fluctuant, chiar si atunci cand vine vorba de decizii minore. Din pacate, chiar ai o mare problema la acest capitol.



Gemeni

Nu esti foarte interesata de sentimentele partenerului tau si esti dispusa sa faci orice pentru a avea parte de scanteia pe care tu ti-o doresti. Ai destul de multe pe cap in aceasta perioada la birou si de aceea este posibil sa devii putin agitata si anxioasa.



Rac

Aventura de care ai parte in cautarea unei povesti de dragoste perfecte ia amploare in aceasta perioada si din aceasta cauza ai tendinta sa fii delasatoare in ceea ce priveste viata profesionala. Iti doresti o relatie armonioasa, insa asteptarile tale de la cel de langa tine tind sa fie absurde.



Leu

Sentimentele pe care le ai sunt dintre cele mai nobile si de aceea punerea lor in evidenta in plan personal te ajuta sa ai parte de relatii frumoase, bazate pe incredere si dedicare totala. Iti place sa fii apreciata si iubita de catre cei din jur si de aceea si tu oferi multa afectiune.



Fecioara

Descoperi ca iti este din ce in ce mai dificil sa iti exprimi sentimentele si trairile. Dispozitia apatica pe care o ai pare sa te distanteze de partenerul de viata si creeaza multa tensiune in legatura dintre voi. Aceasta situatie este temporara si de aceea este foarte important sa ai rabdare cu tine.



Balanta

Inceteaza sa mai faci lucruri care nu iti fac placere doar pentru a-i flata pe cei din jur! Nimeni nu iti va fi vreodata atat de recunoscator pentru ca efortul tau sa merite cu adevarat, iar nivelul tau de energie psihica scade cu fiecare clipa.



Scorpion

Rutina te face sa te simti epuizata. Esti pusa in foarte multe situatii dificile si de aceea este nevoie sa gasesti mereu solutii rapide. Ai la dispozitie mai multe oportunitati profesionale de care ar fi bine sa profiti, insa libertatea cu care actionezi la birou este unul din lucrurile pe care le apreciezi foarte mult.



Sagetator

Iubirea fizica si cea emotionala sunt foarte importante pentru tine. Iti place sa te gandesti la aceste doua tipuri de a iubi ca la un tot unitar si de aceea te bucuri intotdeauna de un sentiment de implinire. Chiar daca nu esti foarte receptiva la tot ceea ce se petrece in jurul tau, intorci evenimentele in favoarea ta.



Capricorn

Singura sau intr-o relatie, viata ta sentimentala este revolutionata! Sarmul tau functioneaza ca un magnet, atragand atentia celor din jur. Partenerul o sa fie gelos pe succesul tau social, insa lucrul asta n-o sa faca decat sa condimenteze relatia.



Varsator

Chiar daca uneori pare ca esti fericita in ceea ce priveste dragostea, asta se intampla doar rareori si pentru scurte perioade de timp. Vrei sa ai parte de calm in jurul tau si faci orice ca sa-l pastrezi. Foloseste-te de aceasta zi pentru a te realimenta cu energie pozitiva.



Pesti

Ar trebui sa astepti un pic inainte de a-ti declara dragostea. Chiar daca planetele te sustin, faci cateva greseli si spui niste vorbe pe care ulterior le vei regreta. Relatia ta merge bine, insa tie ti-e greu sa-ti dai seama de sentimentele partenerului tau.