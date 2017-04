Adevărul despre 7 aprilie: Natalia Morari și Mark Tkaciuk vorbeau de ”provocări” în ajun

A devenit la modă ca an de an, începând cu 2010, unii lideri de partide și unii jurnaliști să critice guvernările pentru că așa și nu a fost aflat adevărul despre 7 aprilie, iar adevărații organizatori nu au fost pedepsiți. Nimeni însă nu amintește de corespondența dintre jurnalista Natalia Morari și fostul ideolog PCRM Mark Tkaciuk, care în seara de 6 aprilie 2009 vorbeau clar de ”provocări”.



Probabil mulți au uitat de acel articol din Jurnal de Chișinău, de acum cinci ani, deoarece administrația ziarului l-a șters de pe site, după ce Natalia Morari a devenit porta-vocea patronului ziarului, mafiotul fugar Victor Țopa. Și de prietenul Nataliei Morari, Eduard Baghirov, fugit din custodia poliției conduse de oamenii lui Vlad Filat, nimeni nu mai pomenește nimic.



Despre 7 aprilie 2009 s-a scris mult în acești opt ani. Au fost vehiculate scenarii care mai de care și nominalizate diferite persoane. Cert este că majoritatea presei independente de atunci și toate investigațiile jurnalistice sugerau că cei care au deturnat protestele pașnice în violențe au fost agenți ruși împreună cu unii reprezentanți ai partidului de guvernământ din acea perioadă – Partidul Comuniștilor.



Exact acum cinci ani, Jurnal de Chișinău publica o investigație în care se demonstra clar că jurnalista Natalia Morari, despre care s-a scris de nenumărate ori că este agent al serviciilor secrete rusești discuta despre organizarea protestelor cu Mark Tkaciuk, ideologul PCRM din acea perioadă. Mai mult, se pare că relația lor nu era doar profesională.



„Cu o zi înainte de moartea lui Valeriu Boboc, în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2009, la ora 1.40, unul din organizatorii acţiunilor de protest, jurnalista Natalia Morari, îi urează „noapte bună” ideologului de atunci al PCRM, Mark Tkaciuk. Descifrarea schimburilor de SMS-uri scoate la iveală că, în timp ce scanda „Jos comuniştii!”, Natalia Morari ar fi avut o legătură strânsă, pe alocuri chiar cu tentă amoroasă, cu Mark Tkaciuk. Pe parcursul campaniei, cei doi îşi tot trimiteau mesaje în care îşi spuneau că le e dor unul de celălalt, scria acum cinci ani Jurnal de Chișinău.



Potrivit unor înregistrări ale corespondenței Nataliei Morari de care făcuse rost Jurnal de Chișinău, în seara de 6 aprilie 2009 aceasta le-a trimis câte un SMS lui Vlad Filat şi lui Dorin Chirtoacă în care îi anunţă că „trebuie să vorbim”. Iar la ora 22:14 min. aceasta comunică cu Mark Tkaciuk în care acesta îi spune: „Iar acum, voi întoarceţi microbuzul cu oameni”. „Mark, noi demult nu mai suntem la proteste!!! Am anunţat că acţiunea a luat sfârşit. Mâine la 10.”, îi spune Morari. Jumătate de oră mai târziu mai primeşte un mesaj de la Tkaciuk cu conţinutul: „Provocări”. La 1:40 min, în noaptea de 6 spre 7 aprilie, cu o seară înainte de înregistrarea primei victime a protestelor, Morari îi urează „noapte bună” lui Tkaciuk.



Ghenadie Brega, unul din organizatorii acţiunii de protest din seara zilei de 6 aprilie, declara pentru Jurnal de Chișinău că până atunci ştia nimic despre Natalia Morari doar ceea ce apăruse în presă, că a fost expulzată din Federaţia Rusă pentru o investigaţie în care fuseseră aduse critici la adresa autorităţilor de la Kremlin. „Ea a apărut ca şi cum a fost aruncată din Rusia, şi în Moldova majoritatea TV au prezentat-o ca pe o victimă, dar nici înainte, nici după aceasta n-am găsit nimic scris de ea: investigaţii, materiale jurnalistice incisive”, declara Ghenadie Brega.



În același context se înscrie și blogerul rus Eduard Baghirov, prietenul intim al Nataliei Morari, care ulterior a și fost arestat la Chișinău și a fost intentat dosar pe numele său pentru organizarea violențelor, dar a fugit din Republica Moldova chiar de sub nasul poliției, poliției conduse atunci de oamenii lui Filat din al cărui partid face parte și Chiril Lucinschi, concubinul Nataliei Morari. Probabil e vorba doar de o coincidență



Între timp, Morari s-a transformat în prezentatoarea unui talk-show televizat la televiziunea concubinului său, care, apropo, era în PMAN pe 7 aprilie 2009. A devenit o mare rivală a guvernării de la Chișinău și a fost una din organizatoarele altui protest la fel de controversat – cel din 2015, al cărui rezultat a fost apariția Platformei Demnitate și Adevăr controlată de mafioții Victor și Viorel Țopa.



Între timp, Jurnal de Chișinău a șters investigație din aprilie 2012, după cum am scris anterior . Iar Natalia Morari continuă să se erijeze ca o apărătoare a democrației, a lui Andrei Năstase și Maiei Sandu. Drept răsplată, cei doi caută și azi vinovații pentru 7 aprilie 2009 și nici nu încearcă să ridice privirea spre Natalia Morari.