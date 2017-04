Dezvăluirile lui Voronin, după opt ani de la „Revoluția Twitter”

Alex Grigorievs, vicepreşedinte al Alianţei internaţionale a ONG-urilor pentru securitate şi democraţie, este principalul organizator al evenimentelor din aprilie 2009, blogherul rus Eduard Baghirov a fost reţinut de SIS la 7 aprilie 2009, iar poliţiştilor le-au fost retrase armele din dotare. Acestea sunt principalele dezvăluiri făcute de ex-preşedintele Republicii Moldova, liderul PCRM, Vladimir Voronin, în legătură cu protestele din aprilie 2009. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii “Important” de la postul de televiziune TVC 21, transmite IPN.



Referindu-se la Alex Grigorievs, liderul comunist a declarat că acesta ar fi şi organizatorul protestelor anti-Trump, dar şi al maidanului din Kiev. “Republica Moldova a fost primul experiment. El intenţiona să organizeze un maidan la Chişinău, după care în toate statele CSI. La Chişinău nu le-a reuşit, deoarece nu am folosit armele şi nu am permis vărsare de sânge. Eu i-am dat ordin ministrului de interne Gheorghe Papuc să retragă poliţiştilor pistoalele din dotare. Nu pentru că nu aveam încredere în ofiţerii de poliţie. Dar pentru că mă temeam ca să nu fie doborât vreunul, să i se ia arma din dotare, să împuşte în mulţime, apoi să spună că poliţia a împuşcat la ordinul lui Voronin”, a spus preşedintele PCRM.



Vladimir Voronin a mai declarat că Eduard Baghirov, blogherul rus, învinuit de Procuratură şi judecat de către instanţele moldoveneşti pentru organizarea evenimentelor din aprilie 2009, ar fi fost reţinut de către angajaţii SIS chiar în ziua de 7 aprilie: “În calitatea mea de preşedinte am fost informat despre reţinerea lui Baghhirov, care a fost eliberat peste câteva zile. Director al SIS era Artur Reşetnicov, care nu a putut să-mi explice de ce a fost reţinut şi eliberat Baghirov şi nu a făcut-o nici până azi”.



Vladimir Voronin susţine că liderii politici care au preluat puterea după anul 2009 ar fi fost implicaţi în organizarea protestelor din aprilie. “Plângerile cu arestările în masă sunt nişte aiureli. Cum să nu fie arestaţi dacă ei distrugeau instituţiile statului şi se băteau cu poliţiştii? Nu regret nimic din acţiunile pe care le-am întreprins atunci. Iar dacă aş putea întoarce timpul înapoi, atunci aş fi mai dur, în special cu acei lideri politici care au dirijat cu masele”, a spus fostul şef al statului.



Vladimir Voronin a respins versiunea că protestele din aprilie 2009 ar fi avut un caracter spontan. “Despre ce fel de spontanietate poate fi vorba, fiind scoşi atâţia copiii în stradă, de unde au apărut spontan movilele cu pietre, sticlele cu benzină, cei 200 de angajaţi ai serviciilor speciale din România şi alţi o sută de ostaşi ai serviciilor speciale din Ucraina? Prima sticlă cu benzină în Parlament a fost aruncată în biroul unde se păstra Declaraţia de Independenţă. Documentul se păstra într-un safeu mai mic, care se afla într-un safeu mai mare. Cheile erau la loc, dar safeurile deschise, iar Declaraţia de Independenţă arsă. Este clar că totul a fost pregătit”, a adăugat liderul comunist.



Vladimir Voronin a dezminţit că Vladimir Plahotniuc, actualmente preşedinte al PDM, ar fi fost implicat în evenimentele din 2009 şi că acesta l-ar fi convins pe Marian Lupu să părăsească PCRM: “S-au obişnuit să-l învinovăţească pe Plahotniuc pentru tot ce se face şi ce nu se face în ţara asta. Nu a avut nicio atribuţie. Sunt aproape sigur că Lupu cu Plahotniuc nici nu se cunoşteau. Lupu s-a supărat că nu a fost înaintat candidat la preşedinţie”, a spus liderul PCRM.