Ce alimente trebuie să elimini din frigider dacă vrei să slăbeşti

Dacă vremea frumoasă de primăvară te determină să iei în serios cura de slăbire pe care o tot amâni de la Revelion încoace, ia în considerare o „curăţenie generală” în frigider.



De cele mai multe ori, aici se ascund tentaţiile care nu ne dau pace şi ne împiedică să avem un regim alimentar sănătos, lipsit de calorii inutile, grăsimi şi zahăr din belşug.



Dacă vrei să slăbeşti, iată o listă cu alimentele la care ar trebui să renunţi:



Iaurtul cu fructe – conţine foarte mult zahăr. Bineînţeles, vorbim şi despre budinci, creme şi orez cu lapte cu tot felul de sosuri dulci! Aruncă-le şi înlocuieşte-le cu iaurt simplu, în care să adaugi fructe proaspete şi nuci. Vei obţine mai multe fibre, mai multe substanţe nutritive şi mult mai puţin zahăr în organism. Nu consuma iaurt fără pic de grăsime, pentru că ţi se va face foame la scurt timp. Iaurtul grecesc cu 2% grăsime este mult mai indicat!



Ketchupul – pare inofensiv, dar nu e. Aruncă o privire peste etichetă şi vei constata câte calorii, zahăr şi sare conţine un astfel de produs. În schimb, fă-ţi acasă un sos de roşii natural, în care să adaugi condimente şi ierburi ce dau un gust desăvârşit.



Maioneza – categoric, nu are ce căuta în frigiderul tău dacă vrei să scapi de kilogramele nedorite! Este plină de grăsimi şi tentantă atunci când îţi faci un sandviş. În schimb, poţi consuma muştar Dijon, care are de aproape 10 ori mai puţine calorii decât maioneza obişnuită.



Creamere pentru cafea aromate – sunt bombe cu ceas pentru silueta ta, evită-le! Acestea sunt bogate în zahăr, îndulcitori artificiali, sirop de porumb, ulei de soia şi alţi conservanţi, arome şi aditivi care nu sunt deloc benefici, nici pentru siluetă, nici pentru sănătate. Foloseşte lapte simplu!



Sucuri carbogazoase – sigur nu te surprinde că trebuie să le elimini din frigider şi din dieta ta! Aceste băuturi oferă organismului calorii goale, adică zero substanţe nutritive, dar pericol maxim de îngrăşare. Încearcă apa cu lămâie, îndulcită cu puţină miere!



Cârnaţi, cremwurşti, şuncă – adică tot ce înseamnă carne procesată! Nu doar că au în compoziţie cu totul altceva decât carne, dar te şi expun unui risc crescut de cancer de stomac ori de colon. Carnea la grătar, la cuptor sau la aburi e cea mai bună variantă!



Îngheţata exclusivistă – adică acea îngheţată în recipiente mici, scumpă şi cu un gust divin! Adaugă acestei descrieri o „bogăţie” de grăsimi şi zahăr şi vei afla de ce nu slăbeşti. Încearcă iaurtul îngheţat sau sortimentele de îngheţată cu mai puţin zahăr şi grăsimi. Citeşte eticheta!



Dressingurile de salată – sunt ele ambalate în punguţe mici şi par inofensive, dar nu te lăsa păcălită. Astfel de sosuri abundă în grăsimi, iar dacă producătorul are „inspiraţia” să adauge pe ambalaj mesajul „conţinut redus de grăsimi”, verifică lista de îndulcitori folosiţi. Vei avea o surpriză… neplăcută! Cel mai bun şi sănătos dressing pentru salată este uleiul de măsline, sarea de mare şi o „pişcătură” de oţet!



Murături din comerţ – evită-le, pentru că de regulă au cantităţi impresionante de sare, chiar şi de zahăr. De ce să nu consumi castraveţii în stare proaspătă?! Sunt bogaţi în apă şi antioxidanţi, deci ideali în cura de slăbire!



Pizza congelată – un mare NU! Mulţi dintre noi păstrăm un astfel de „deliciu” în congelator, pentru momentele în care simţim nevoia să ne răsplătim eforturile, să scăpăm de stresul de peste zi ori să ne servin prietenii veniţi pe neanunţate, dar ar fi bine să renunţăm la el dacă vrem să obţinem silueta mult visată. Tentaţia unei pizza vine „la pachet” cu aproape 2000 de calorii, 30 de grame de grăsimi saturate şi 5000 de miligrame de sare. Nu-ţi ruina eforturile de a slăbi înfruptându-te dintr-o pizza!



Berea – e bună, dacă e consumată cu moderaţie, adică una pe zi! Dar dacă ai un obicei din a bea zilnic cel puţin 6 beri, să nu te mire că ai burtă, fie că eşti bărbat sau femeie. Ce, nu aţi auzit de femei care să bea mai mult decât bărbaţii?! Alcoolul înseamnă calorii lichide, dar şi mari probleme de sănătate, mai ales la nivelul ficatului. Moderaţia e cuvântul-cheie!