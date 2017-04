Ce spun astrele azi, 7 aprilie

Berbec

Iti privesti situatia emotionala cu obiectivitate si optimism si esti pe cale sa iei o decizie importanta in ceea ce priveste viata ta sentimentala. Intelegerea dintre tine si partener e foarte importanta si lucrurile merg cat se poate de bine in aceasta arie si asta creaza o atmosfera pozitiva.



Taur

Esti in al noualea cer si faci orice pentru a prelungi momentul foarte bun in care se afla relatia ta. Comunicarea e buna constant si gasesti timp pentru a discuta prin mesaje cu el intre doua intalniri profesionale, indiferent cate lucruri ai pe cap.



Gemeni

Ziua promite sa fie plina de evenimente placute si interesante. Incerci sa echilibrezi dragostea si viata sociala. Comunicarea e un punct forte si esti foarte convingatoare. Viata ta sentimentala se afla sub o atmosfera romantica.



Rac

Starile tale sunt influentate de idei confunze si incoerente. Fata in fata cu sentimentele tale, simti ca nu esti capabila sa actionezi sau sa reactionezi pozitiv. Marte se joaca cu emotiile tale si ai impresia ca scapi lucrurile de sub control.



Leu

Astazi te simti blocata din cauza unor ganduri stupide care iti inunda mintea. Pune lucrurile in perspectiva! Din pacate, nu esti capabila sa organizezi lucrurile la nivel profesional. Vitalitatea ta are de suferit si nu te simti deloc stapana pe situatie.



Fecioara

Incerci din rasputeri sa aduci echilibrul in dragoste si in viata ta personala. Atunci cand te decizi sa seduci, creezi haos in jurul tau. Daca esti intr-o relatie, dorinta ta de a avea o iubire pe termen lung va avea un impact puternic asupra partenerului tau.



Balanta

Fierbi in interior si esti gata sa explodezi la fiecare comentariu care iti este adresat. Fara sa-ti dai seama, suferi din cauza disonantei dintre Luna si Uranus. Totul e dramatic astazi si esti dominata de propriile emotii. Te chinui sa iti impui o disciplina riguroasa pentru a te simti libera.



Scorpion

Esti complet pierduta in viata sentimentala si emotiile tale sunt vraiste. Lasata singura, esti dispusa sa faci aproape orice pentru a iesi din aceasta stare. Vorbele tale sunt inconsistente si gandurile neclare. In ciuda dispozitiei pe care o ai, reusesti sa-ti indeplinesti sarcinile la munca.



Sagetator

Pe partea sentimentala stii sa-ti folosesti logica pentru a raspunde tuturor intrebarilor care ti se pun. E adevarat ca ai tendinta sa fii usor distrasa in acest domeniu, insa vei avea parte de o zi constructiva astazi si foarte probabil vei gasi raspunsurile pe care le cauti.



Capricorn

Planetele iti induc armonie si liniste in viata sentimentala, iar vibratia care e in jurul tau este una pozitiva. Partenerul tau iti va face cunostinta cu cateva persoane interesante cu care te vei simti foarte repede in largul tau.



Varsator

Treci printr-o perioada foarte ciudata pentru ca toti din jurul tau sunt foarte surprinsi sau reactioneaza intr-un mod negativ la o veste pe care le-o dai. Se pare ca tu esti singura persoana care are perspectiva asupra lucrurilor care se intampla.



Pesti

Simti nevoia de afectiune si de aceea apropierea pe care o simti fata de persoana iubita te ajuta sa te simti in siguranta. Esti foarte motivata si determinata sa faci ceea ce ai programat pentru aceasta zi si de aceea eviti sa te abati de la planurile tale.