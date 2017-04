Ce spun astrele azi, 6 aprilie

Berbec

Din punct de vedere sentimental, treci printr-o perioada plina de dubii. Nu e foarte indicat sa iei niciun fel de decizie sub o asa configuratie planetara. Mai bine astepti ca lucrurile sa se imbunatateasca, chiar daca asta nu se va intampla in viitorul apropiat.



Taur

Ti-e greu sa te ocupi de problemele profesionale si sa ai grija si de viata ta sentimentala in acelasi timp. Simti nevoia sa ai un partener de discutie cu care sa-ti impartasesti gandurile. Singura sau intr-o relatie sau chiar daca esti iubita, jumatatea ta nu va fi langa tine doar pe post de sprijin moral.



Gemeni

Nu ai parte de o zi buna din punct de vedere sentimental. E posibil sa nu fii foarte incantata de acest fapt, insa te vei orienta spre alte domenii ale vietii tale, in special spre munca. Natura ta independenta refuza sa te lase sa fii dependenta de altceva.



Rac

Astazi esti foarte influentata de prezenta lui Saturn in viata ta sentimentala care te invita sa realizezi faptul ca timpul trece pe langa tine si ar fi bine sa te gandesti la greselile trecutului. O idee buna ar fi sa nu te concentrezi doar pe experientele negative si sa incepi sa pui lucrurile in perspectiva.



Leu

Chiar daca faci un efort semnificativ, astazi te decizi sa renunti la ranchiuna pe care o ai fata de o persoana. Venus te ajuta mai mult decat ai crede si te impinge spre o zona in care ai parte de multa liniste, iubire si afectiune.



Fecioara

La nivel emotional este posibil sa te simti putin vinovata de ceva ce ai facut in trecut. Pune lucrurile in perspectiva pentru ca nu a fost in totalitate vina ta. Marte te ajuta sa ramai pe linia de plutire in viata sentimentala. Lasa-te condusa de intuitia ta puternica.

Balanta

Iti doresti sa fii frumoasa si seducatoare astazi si acest lucru te face foarte placuta in cercurile in care te invarti. Zambetul tau va fi cheia care iti va deschide multe usi. Beneficiezi de influenta pozitiva a energiilor lui Mercur si Venus si senzualitatea de care dai dovada te va pune intr-o pozitie de control.



Scorpion

Singura sau intr-o relatie, nu ai nici o problema sa impaci viata profesionala cu cea emotionala. Astrele sunt de partea ta astazi si te ajuta cu planurile pe care le ai. Singurul aspect negativ este ca iti doresti prea multe si iti doresti ca toate sa se intample acum.



Sagetator

Respingi cu tarie plictiseala la nivel sentimental si simti nevoia sa comunici, sa razi si sa impartasesti emotii si experiente cu persoanele dragi. Chiar daca nu-ti sta neaparat in caracter, nu va trebui sa te straduiesti foarte tare, deoarece vei atrage o multime de oameni de partea ta.



Capricorn

Determinata sa nu mai lasi atmosfera incaracata sa te intristeze, pui toate cartile pe masa in speranta ca asa iti vei cuceri jumatatea. Zambetul pe care il afisezi te va ajuta sa treci cu brio peste provocarile de care ai parte. Foarte competitiva, esti dispusa sa faci orice pentru a-ti atinge obiectivele profesionale.



Varsator

Dispozitia ta de astazi este destul de negativista si asta nu lasa aproape deloc spatiu aspectelor sentimentale. Daca esti constienta ca nu prea e posibil sa eviti cu totul sa vorbesti despre dragoste si despre ceea ce simti, vei reusi sa comunici deschis cu cel de langa tine.



Pesti

Pretuiesti onestitatea si o consideri un element cheie in echilibrul tau sentimental. Daca esti in contact cu clienti sau distribuitori, abilitatile tale de negociere vor face minuni astazi si vei reusi sa incehi cateva contracte foarte importante pentru companie.