7 mituri despre o dietă sănătoasă pe care să nu le crezi

In prezent sunt atat de multe discutii despre dietele sanatoase si exista nenumarate opinii diferite despre ce ar trebui sa mananci, cand ar trebui sa mananci si cat ar trebuie sa mananci. Unele recomandari par ciudate, asadar nu este de mirare ca le pui sub semnul intrebarii.



Iata 7 mituri despre o dieta sanatoasa pe care sa nu le crezi:



Mit: Nu ar trebui sa mananci dupa ora 6 p.m.



Adevar: nu ar trebui sa consumi o masa copioasa cu trei-patru ore inainte de a merge la culcare.



Mit: Painea neagra este mai sanatoasa decat cea alba



Adevar: numarul de calorii continut de ambele sortimente este egal.



Mit: Este sanatos sa consumi suc proaspat stors de fructe in orice cantitate



Adevar: nu este recomandat sa bei mai mult de trei pahare pe zi de suc proaspat stors de fructe.



Mit: Sushi este un aliment perfect sanatos



Adevar: toate tipurile de sushi precum si sosurile de soia contin foarte multe calorii.



Mit: Ciocolata este rea pentru sanatatea ta



Adevar: o tableta de ciocolata neagra este benefica pentru tine.



Mit: Daca mananci mai putin scazi in greutate



Adevar: Doar persoanele care au 5-6 mese pe zi scap de surplusul de greutate.



Mit: Ar trebui sa bei 6-7 pahare de apa pe zi



Adevar: ar trebui sa bei atat de multa apa pe cat iti cere organismul.