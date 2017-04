6 lucruri neștiute despre ouă

Micutele oua ascund mai multe secrete decat ti-ai putea inchipui. Si nu ne referim la intrebarea cine a fost mai intai: oul sau gaina?



Iata 6 lucruri pe care, probabil, nu le stiai despre oua:



1. Ouale dezvolta creierul

Galbenusurile sunt una dintre cele mai importante surse de vitamine din complexul B care reduc inflamatiile, contribuie la o functionare neurologica optima si ajuta la dezvoltarea creierului bebelusului daca mama consuma oua in timpul sarcinii.



2. Culoarea oului nu afecteaza valoarea nutritionala

Ouale pot avea diverse culori, insa asta nu inseamna ca unele sunt mai bune decat altele din punct de vedere nutritional. Aceeasi gaina poate face oua in diverse culori: de la alb, la verzui, galbui, albastrui sau maro.



3. Ouale proaspete se curata mai greu

Iti poti da seama daca oul pe care il mananci este proaspat sau nu dupa cat de usor il cureti. Oul proaspat fiert se curata mult mai greu decat oul mai vechi.



4. Poti determina prospetimea oului punandu-l in apa cu sare

Daca esti in dubii si nu ai idee cat de proaspete sunt ouale din frigider le poti face un test foarte simplu. Amesteca doua linguri de sare cu doua cesti de apa. Apoi pune ouale in solutia rezultata. Daca oul se ridica la suprafata si pluteste, arunca-l. Daca sta pe fundul recipientului, atunci este proaspat. Daca oul sta usor ridicat de partea inferioara, cu varful spre recipient, atunci este vechi de o saptamana. Oul are trei saptamani daca sta pe verticala, cu varful lipit de fundul recipientului si partea inferioara in sus.



5. Membrana oului o poti folosi ca masca pentru ochi

Sparge usor oul si curata cu atentie pielita care inconjoara albusul si galbenusul. Poti folosi aceasta membrana ca masca pentru ochi. Aplica pojghita respectiva pe sub ochi, atentie NU pe ochi. Apoi las-o sa se usuce si spala-te cu multa apa. Vei simti diferenta.



6. Ce spun galbenusul si albusul despre ou

Un galbenus inchis la culoare contine multe carotenoide, ceea ce inseamna ca gaina respectiva a avut o dieta variata. Ca urmare, tu vei beneficia din plin de vitamina A si omega-3, grasimi si proteine provenite de la ou. De asemenea, daca albusul este tulbure, cetos, inseamna ca oul este proaspat. Daca este limpede, clar, oul este mai vechi. Daca albusul are tente de rozaliu si prezinta irizatii, este chiar stricat. Arunca-l!