Ce spun astrele azi, 5 aprilie

Berbec

Nu fi foarte vanitoasa pentru ca nimic nu e niciodata un lucru sigur. Intr-o relatie, e posibil ca partenerul tau sa se indeparteze de tine. Singura, iti imaginezi o relatie pe termen lung intr-o situatie in care pana acum nu ai vazut nimic mai mult decat o simpla aventura.



Taur

Esti intr-o dispozitie foarte visatoare astazi. Pentru ca te simti destul de ingradita in domeniul sentimental, esti in cautarea unor schimbari si a unei metode de evadare. Intr-o relatie, nu incerca sa faci lucrurile sa devina realitatea pe care ti-o doresti pentru ca este posibil sa alegi gresit.



Gemeni

Iti pastrezi sentimentele pentru tine din cauza faptului ca iti lipseste increderea. Intr-o relatie, lipsa de comunicare va fi un obstacol serios. Pentru a tempera atmosfera, partenerul tau te va obliga sa-ti exprimi ingrijorarile. Este momentul potrivit pentru onestitate.



Rac

Esti mult mai inclinata sa lasi pe altcineva sa preia controlul si sa decida. Energia planetelor iti va da o dispozitie linistita si foarte placuta. Iubitul tau va astepta mai multa determinare din partea ta si mai putina pasivitate in viata de zi cu zi.



Leu

Ai foarte multa afectiune de impartit in jurul tau si e foarte placut pentru ceilalti sa-si petreaca timpul in compania ta. Inca o data, faci tot ceea ce-ti sta in putinta sa le faci tuturor viata cat mai placuta. Partenerul tau stie asta si va incerca sa profite la maxim de acest lucru.



Fecioara

Esti incarcata cu energie pozitiva la nivel sentimental. Dragostea devine foarte intensa si te gasesti in situatia de a fi destul de nelinistita ca urmare a acestui fapt. Treci printr-o perioada pozitiva si vei avea parte de multe intalniri romantice.



Balanta

Pe parcursul acestei zile esti pusa in postura de a prelua fraiele pentru a organiza si manageria o tranzactie profesionala foarte importanta. Adori sa fii la conducere si iti place enorm sa fii o forta mobilizatoare pentru cei din jur.



Scorpion

Adori independenta si iti place sa fii in centrul atentiei ori de cate ori ai ocazia. Desi acest comportament poate fi obositor pentru unii, in cazul tau este ceva care te caracterizeaza cu adevarat si nu are niciun efect negativ asupra starii tale de bine.



Sagetator

Lucrurile merg foarte bine pe plan profesional si rezultatele se vor arata in viitorul apropiat. Atunci cand vine vorba de lucruri practice, te descurci excelent, in special in aceasta perioada in care te simti pozitiva si plina de viata.



Capricorn

Determinata sa fii disponibila, vei avea niste initiative surprinzatoare. Chiar daca sunt situatii in care consideri ca trebuie sa ramai rezervata, nu poti sa nu iti exprimi punctul de vedere si de aceea este posibil sa devii destul de agresiva.



Varsator

Nu esti foarte sincera, iar felul in care comunici creaza destul de des probleme in viata ta sentimentala. Dorintele tale se pot schimba dintr-un moment in altul, iar partenerul tau e fortat sa se adapteze la aceste situatii neplacute.



Pesti

Rutina nu e punctul tau forte si o accepti doar pentru ca iti doresti sa ai succes in dragoste si iti este frica de ceea ce poate spune partenerul tau de viata. Astazi te simti destul de nesigura in raport cu tot ceea ce traiesti si de aceea preferi sa petreci mai mult timp singura.