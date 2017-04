Ai probleme cu somnul? Cum să adormi într-un minut

Aceasta intamplare adevarata te va ajuta sa-ti rezolvi problemele cu somnul.



“Totul a inceput cu o saptamana inaintea nuntii cele mai bune prietene. Trebuia sa tin un discurs si aveam atat de multe emotii incat nu puteam sa dorm.



Dupa 3 nopti nedormite am intrebat-o pe mama miresei (care preda clase de meditatie) ce sa fac. Mi-a oferit un sfat care mi-a schimbat complet viata.



Se numeste metoda “4-7-8″, iar acestia sunt pasii:



1. respira calm pe nas timp de 4 secunde.



2. tine-ti respiratia timp de 7 secunde.



3. expira incet pe gura timp de 8 secunde.



Este atat de simplu. Pare de necrezut, dar functioneaza.



Daca acest exercitiu are acelasi efect si in cazul tau, te va ajuta sa adormi mai repede indiferent de situatie. Daca te trezesti in timpul noptii, acest truc te va ajuta”