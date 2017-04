Ce spun astrele azi, 4 aprilie

Berbec

Saturn iti creste rigiditatea si acest lucru iti va complica aproape toate relatiile emotionale. Ai multe prejudecati in relatie si ti-e greu sa-ti exprimi sentimentele. Iti arati caracterul incapatanat la munca si semeni samanta de discordie in birou.



Taur

Ai o parere foarte buna despre tine in ceea ce priveste partea sentimentala. Relatiile romantice pe care le-ai avut pana acum nu se compara cu ceea ce ai in prezent. Atunci cand trebuie sa alegi, preferi sa o iei de la zero decat sa te intorci in trecut.



Gemeni

Astazi esti foarte iubitoare, atenta la partenerul tau si la nevoile pe care le are. E posibil sa ai activitati foarte diverse care iti fac situatia de la munca mai interesanta si mai placuta. Diversitatea este ceea ce ai nevoie atunci cand vine vorba de viata profesionala.



Rac

Chiar daca esti singura sau intr-o relatie, o sa fii foarte rabdatoare si o sa dai timp celor din jurul tau. Astazi o sa fii foarte deschisa catre comunicare. O sa te afli la locul potrivit si in momentul potrivit, iar daca oportunitatea profesionala iti surade, o sa faci totul pentru a profita de ea.



Leu

Astazi simti nevoia sa te inchizi in tine si sa te concentrezi doar pe viata de familie. Cauti sa iti imbunatatesti calitatea vietii si sa simplifici modalitatea prin care sa reusesti sa atingi armonia si echilibrul de care ai nevoie. Singura, nu o sa vrei sa iesi cu prietenii asa cum o faci de obicei.



Fecioara

Aspiratiile tale sentimentale sunt pe cale sa devina realitate. O intalnire iti poate aduce tot ceea ce ti-ai dorit si te va face sa ai parte de o relatie armonioasa in care sa te simti implinita. Daca esti deja cuplata, sentimentele tale sunt intense, mai ales daca in ultima vreme incepusesi sa-ti pierzi interesul.



Balanta

Esti foarte sensibila si nu tolerezi deloc critica in legatura cu viata ta sentimentala. Indiferent de problemele care exista, iti aperi relatia cu orice pret si nu iti pui nici macar intrebarea daca aceste critici sunt bazate pe ceva real sau nu.



Scorpion

Mereu in miscare, nu vrei sa stai locului nici macar o clipa. Nu e un lucru nou pentru tine, insa ignori anumite constrangeri pentru a avea grija de tine. Intr-o relatie, partenerul tau se va adapta ritmului tau si iti va anticipa dorintele, iar acest lucru te surprinde.



Sagetator

Atat timp cat nimic nu se opune dorintei tale de a te bucura de o relatie armonioasa cu partenerul tau, te vei simti fericita. Cererile tale in plan personal pentru aceasta zi raman simple si destul de naturale: saruturi, afectiune, apropiere si o cina romantica alaturi de sufletul tau de pereche.



Capricorn

Nu esti in control asa cum ti-ai dori. Esti nevoita sa te lasi pe mana altora, lucru care nu-ti prea convine. Intr-o relatie, chiar daca ai planuri, e posibil ca partenerul tau sa ti le strice fara ca macar sa-ti ceara o parere. Singura, asteapta-te sa intalnesti pe cineva pe care nu vei reusi sa-l seduci foarte usor.



Varsator

In ceea ce priveste dragostea, totul depinde de tine si doar tu esti cea care decide ce fel de relatie iti doresti. Partenerul tau e adorabil si se poarta excelent cu tine, iar acest lucru iti va face foarte bine din punct de vedere emotional.



Pesti

Adevarul este foarte important pentru tine si orice minciuna, chiar si prin omisiune, nu va trece nepedepsita. Radicala in modul tau de gandire, nu fii surprinsa daca ai parte de cateva conflicte pe parcursul acestei zile.