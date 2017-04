Lituania se teme că propaganda rusă este preludiul unei posibile INVAZII

Rusia încearcă să creeze o istorie falsă ce neagă dreptul statelor baltice de a exista, făcând paralele alarmante pentru a justifica anexarea Crimeei la teritoriul rus din martie 2014, a declarat un oficial lituanian, citat de The Guardian.



Ministrul Apărării din Lituania şi oficiali ai Departamentului de comunicare stretegică au declarat ziarului The Guardian că iau în serios ameninţarea campaniilor de dezinformare orchestrate de Moscova şi care au scopul de a destabiliza regiunea.



”Rusia este o ameninţare. Ei spun că Vilnius, capitala, nu ar trebui să aparţină Lituaniei pentru că între Primul şi Al Doilea Război Mondial a aparţinut Poloniei. Este istorie desigur, dar Rusia se foloseşte de acest pretext”, a afirmat ministrul Apărării Raimundas Karoblis.



”Uneori (dezinformarea) are loc prin intermediul (agenţiei de ştiri conduse de Guvern) Sputnik, alteori prin televiziune, dar de obicei e făcută de politicieni din Duma de Stat”, a adăugat acesta.



”Există acum rapoarte legate de Kalipedia (cel de-al treilea mare oraş lituanian) cum că acesta nu ar fi aparţinut niciodată Lituaniei, că ar fi fost un dar din partea lui Stalin, după cel de-al Doilea Război Mondial. Vorbim de pericolul integrităţii teritoriale al Lituaniei”, a mai spus ministrul Apărării.