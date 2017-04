8 trucuri de machiaj ca să arăți mai tînără cu cîțiva ani

Dincolo de a ascunde imperfectiunile, machiajul poate sa si intinereasca femeia, daca este aplicat corect si daca ne folosim de cateva mici trucuri.



1. Incepe cu un fond de ten usor

Prea mult fond de ten sau un fond de ten prea consistent pot adauga cativa ani pe chipul tau. Asa ca nu-ti incarca fata cu prea mult fond de ten sau prea multa crema anticearcan. Produsele de machiaj in exces accentueaza ridurile si liniile fine, iar – in opinia makeup artistului Sandy Linter, autor al cartii “The Makeup Wakeup: Revitalizing Your Look at Any Age” – machiajul nu acopera ridurile. Linter este makeup artist la Salonul Rita Hazan din New York unde celebritati precum Sigourney Weaver, Bette Midler si Goldie Hawn vin adesea pentru un look proaspat care le scapa de cativa ani de pe chip. Linter atrage atentia ca una dintre greselile frecvente ale femeilor trecute de prima tinerete este aplicarea a prea mult fond de ten. Ea recomanda folosirea unui produs usor, care nu este foarte consistent si care contine si o formula de hidratare.



2. Machiajul zilnic

Sandy Linter mai recomanda femeilor pe ale caror chipuri au inceput sa se vada anii sa se machieze zilnic. Dincolo de faptul ca dezvolta astfel abilitati in aplicarea machiajului si invata cum si ce le sta bine, machiajul care presupune produse de calitate reusesc sa si protejeze pielea fetei in fata factorilor externi care agreseaza epiderma. Linter nu recomanda, nici in acest caz, prea mult machiaj. Un fond de ten lejer, un pard de pleoape nud, putina mascara, contuarea sprancenelor si un pic de blush sunt suficiente pentru a arata mai tanara in fiecare zi.



3. Machiajul ochilor

Cand machiaja vedetele de peste ocean, Linter se concentreaza foarte mult asupra ochilor, indiferent de aspectul sau marimea lor. Pana una alta, nicio alta trasatura de pe fata nu atrage atat de mult atentia si nu exprima atat de multe pe cat o fac ochii. Makeup artistului atrage, totodata, atentia ca trebuie sa folosim creion dermatograf, dar nu de orice fel. Femeilor blonde li se recomanda dermatograful maro iar celor brunete cel negru. O blonda data cu dermatograf negru devine prea evidenta in zona ochilor, iar rolul unui machiaj reusit de zi este sa creeze armonie pe intregul chip, nu sa supraevidentieze o anume zona. Cat despre fardul de pleoape, ea recomanda o nuanta mai deschisa catre coltul interior al ochiului si una mai inchisa catre exterior, trecerea facandu-se din pensula. Ideea este sa creezi senzatia de seninatate si o poti face departand ochii prin machiaj, adica aplicand o nuanta deschisa in coltul interior si una usor mai inchisa care coltul exterior. Daca am proceda invers, nu am face altceva decat sa micsoram ochii si sa dam senzatia de privire intunecata.



4. Cosmetizarea cearcanelor

Deseori este dificil sa ascunzi cearcanele, dar o crema sau un baton anticearcan de calitate chiar poate obtine aceste rezultat intinerindu-te, cu conditia sa nu aplici prea mult.



5. Ascunderea pungilor de sub ochi

Makeup artistul Sandy Linter atrage atentia ca nu trebuie sa aplicam niciodata anticearcan pe pungile de sub ochi, pentru ca nu vom face altceva decat sa le accentuam. Anticearcanul este bun impotriva cearcanelor, dupa cum ii spune si denumirea, nu impotriva pungilor de sub ochi. Trebuie retinut ca orice nuanta deschisa creeaza iluzia de marire, iar in cazul pungilor noi vrem sa le micsoram. Asa ca Linter vine cu sfatul urmator: alegeri un fond de ten sau chiar si un anticearcan cu o nuanta mai inchisa decat nuanta pielii, pentru a crea o usoara umbra care va ascunde pungile. Dar niciodata mai deschisa! Pe restul tenului aplicati fondul de ten de consistenta usoara potrivit nuantei tenului.



6. Dimunuarea micilor defecte

Pentru a ascunde pe cat posibil petele de batranete sau pe cele cauzate de expunerea la soare este numai bun un anticearcan mai deschis la culoare. Linter recomanda, totodata, ca dupa aplicarea anticearcanului sa intindeti usor un pic de crema hidratanta pentru un aspect mai fin al pielii.



7. Aplicarea blushului

Se prea poate ca, odata cu trecerea anilor, sa nu mai avem acea vigoare in obraji, motiv pentru care trebuie sa apelam la blush. Acesta poate fi in nuante de bronz sau in nuante rozalii-piersica, in functie de culoarea pielii. Femeilor cu ten creol li se recomanda blushul bronz, iar celor cu tenul mai deschis la culoare cel rozaliu. Blushul trebuie aplicat de la tample, in diagonala pana pe obraji, dar si la intretaierea parului cu piele fruntii. Totodata, Linter atrage atentia ca nu trebuie aplicat mult, pentru a nu arata ca o papusa de circ.



8. Ingrosarea sprancenelor

A trecut moda sprancenelor subtiri si foarte bine ca s-a intamplat asta. Sprancenele groase intineresc, nu degeaba ele sunt asociate adesea cu chipul copilariei. Asadar, folositi fard special pentru sprancene pentru ca ele sa arate mai dese si periati-le in fiecare zi pentru a le aseza cum trebuie. Totodata, daca foliculii de par nu au murit in acea zona si inca va mai cresc sprancenele, incercati sa le lasati cat mai mult nepensate. Dupa ce cresc, mergeti la o cosmeticiana pentru un pensat profesional si rugati-o sa nu ia mult din ele pentru ca le vreti mai groase.