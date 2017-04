Ce spun astrele azi, 3 aprilie

Berbec

Dispozitia ta e foarte pozitiva, probabil datorita faptului ca esti in vacanta sau din cauza astrelor care te energizeaza. Mai putin dornica sa privesti partea goala a paharului si mai inclinata sa fii mai constructiva in viata ta sentimentala, nu te mai lasi afectata de problemele trecutului.



Taur

Relatia ta de cuplu evolueaza intr-un mod placut. Reusesti sa-ti oferi niste clipe in care sa te redescoperi in timp ce partenerul tau face de toate pentru a te rasfata. Daca esti singura vei intampina dificultati serioase in a-ti controla emotiile.



Gemeni

Ai o idee excelenta de a-ti rezolva un proiect profesional, insa nu ai indeajuns de multa incredere in tine pentru a o pune in practica. Acest mod de a te comporta are un impact negativ asupra vietii tale profesionale si trebuie sa faci neaparat o schimbare in acest sens.



Rac

Dispozitia ta emotionala destul de buna te face foarte sarmanta. Senzualitatea va deveni arma ta in actul seductiei. Intr-o relatie, visezi la o evadare romantica departe de greutatile de zi cu zi. Partenerul tau te sustine si va pune la cale o iesire pentru voi doi.



Leu

Conjunctia astrala actuala aduce ceva nou in viata ta sentimentala. Instinctele si fanteziile sexuale pun stapanire pe tine si asta te transforma intr-o femeie irezistibila in anumite momente. Intr-o relatie, il umpli pe partenerul tau de entuziasm, iar senzualitatea ta il incita extrem de mult.



Fecioara

Reusesti sa scapi de o parte din presiunea care ti-a apasat pe umeri in ultima perioada. Te concentrezi pe lucrurile care conteaza cu adevarat si anume dorintele tale. Intr-o relatie, reusesti sa-ti exprimi sentimentele intr-un mod spontan si autentic.



Balanta

Ai impresia foarte neplacuta ca treci neobservata pe plan sentimental. Indiferent de ceea ai de spus, nimeni nu te asculta si asta te supara destul de mult. Daca esti cuplata, prietenii tai vor reusi sa te convinga sa iti lasi partenerul acasa pentru a petrece o seara impreuna.



Scorpion

Singura, trebuie sa faci un efort pentru a fi mai carismatica deoarece experientele pe care le-ai avut pana acum te-au transfomat intr-o femeie rigida si rece. Familia este surprinsa de unele decizii pe care le iei in plan profesional si de aceea nu te va sustine.



Sagetator

Iti lipseste increderea astazi, in special in legatura cu problemele emotionale. Din fericire, e o stare trecatoare. Preferi totusi inactivitatea in locul activitatii, chiar daca stii ca pasivitatea nu e raspunsul corect. La munca ai de-a face cu cateva obstacole care iti creaza dificultati in a respecta termene limita.



Capricorn

Relatia ta va continua sa evolueze si cu fiecare zi care trece, devine tot mai serioasa, iar acest lucru presupune mult echilibru emotional in viata ta. Adori stabilitatea, insa te bucuri de flirt aproape in fiecare moment si asta te face fericita.



Varsator

Ar trebui sa fii multumita cu ceea ce ai in momentul de fata. Disonanta astrala nu aduce o atmosfera prea placuta si frustrarea este mai mereu prezenta. Rabdarea ta e solicitata si asta provoaca nesiguranta. Viata ta sentimentala este instabila si realizezi ca trebuie sa lucrezi la lucrurile marunte.



Pesti

E momentul sa te gandesti serios la o relatie in adevaratul sens al cuvantului. Pentru ca te gandesti doar la dragoste, ai probleme in a te concentra asupra vietii profesionale si acest lucru atrage dupa sine o serie de esecuri peste care iti va fi foarte greu sa treci.