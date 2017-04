Numeroase persoane consumă lapte de soia, dar, cu toate acestea, sunt tot mai multe dovezi care arată că acest tip de lapte este departe de a fi o alegere sănătoasă.



Iată câteva motive pentru care laptele de soia trebuie evitat:



1. Boabele de soia conţin hemaglutinină, goitrogeni şi fitați

Hemaglutinină este o substanţă care face că celulele roşii din sânge să se transforme în tromboze (cheaguri de sânge) care reţin oxigenul. Goitrogenii blochează sinteză hormonilor tiroidei şi interferează cu metabolismul specific, iar fitatii reţin absorbţia mineralelor precum calciu, magneziu, fier sau zinc.



2. Soia are estrogeni din plante

Cunoscuţi sub numele de fitoestrogeni, aceste substanţe pot împiedică funcţia endocrină şi pot cauza cancer de sân şi infertilitate la femei.



3. Soia este bogată în aluminiu toxic

Aluminiul are un efect negativ asupra rinichilor, sistemului nervos şi a fost, de asemenea, legat de incidenţa bolii Alzheimer.



4. Soia conţine cantităţi mari de toxine naturale cunoscute sub numele de "antinutrienți"



5. 99% din soia este modificată genetic

Asta pentru că este unul dintre alimentele cel mai contaminate cu pesticide. Într-un studiu făcut în Rusia, cercetătorii au descoperit că soia modificată genetic, cauzează sterilitate la a treia generaţie de hamsteri!



6. Conţine caragenan care poate cauza diabet, cancer, leziuni gastro-intestinale

Este un aditiv de-a dreptul înspăimântător. Conform numeroaselor studii ştiinţifice, caragenanul de tip alimentar poate duce la leziuni, ulceraţii, inflamaţii gastro-intestinale, precum şi la cancerul de colon la animalele de laborator.