Ce spun astrele azi, 2 aprilie

Berbec

Sentimentele tale sunt sincere si viata sentimentala poate ajunge aproape de asteptarile pe care ti le-ai propus. Jupiter in zodia ta te ajuta sa infloresti in acest domeniu si sa-ti faci planuri pe termen lung. In ciuda unei atmosfere atat de serene, e foarte probabil sa-ti faci griji fara nici un motiv.



Taur

La nivel emotional, ai parte de o zi satisfacatoare. Daca iti analizezi viata, impresiile cu care ramai sunt pozitive. Intuitia nu te dezamageste astazi, iar abilitatea ta de a seduce e foarte evidenta. Reusesti sa te relaxezi spre seara, mai ales ca circumstantele actuale iti permit sa fii tu insati.



Gemeni

Daca esti intr-o relatie, iti place sa prezici ce se va intampla in viitorul apropiat si nu eziti sa planuiesti vacanta de vara pentru amandoi. Daca esti singura, vei fi foarte preocupata cu munca si nu vei avea timp sa te concentrezi pe partea emotionala a vietii tale.



Rac

Viata ta sentimentala nu e foarte pasionala astazi. Constelatiile continua sa umbreasca relatia in care te afli. E in interesul tau sa nu te gandesti foarte mult la acest fapt si sa incerci sa te apropii de prieteni, pentru ca in ceea ce priveste viata sociala, nu o sa dai gres.



Leu

Totul merge spre bine in viata personala daca te afli intr-o relatie. Totusi, o nevoie de libertate pune stapanire pe tine si dorinta de a lasa balta toate obligatiile nu iti da pace pe parcursul zilei. Singura, te poti razgandi sau anula o intalnire din cauza ca ti se pare ca lucrurile devin prea serioase.



Fecioara

Daca esti intr-o relatie, neintelegerile dispar ca printr-o minune si echilibrul e la el acasa. Singura, asigura-te ca profiti de energia pe care o ai pentru a iesi mai mult decat o faci de obicei. Neptun iti stimuleaza imaginatia la maxim si asta te ajuta foarte mult in noul tau proiect.



Balanta

Nu incetezi sa te surprinzi de cat de exagerata poti fi uneori. Conjuctura astrala de astazi te va ajuta sa lasi sa iasa la suprafata mai multe emotii pe care le inhibi. In functie de dispozitie, e posibil sa stii exact ceea ce iti doresti si incepi sa actionezi.



Scorpion

Iti asculti dorintele si iti canalizezi atentia pentru a gasi echilibrul perfect intre tine si partenerul tau. Ideea stabilitatii te face fericita si chiar simti ca incepi sa privesti lucrurile intr-un mod complet diferit ca pana in prezent.



Sagetator

Nu esti deloc practica in aceasta zi si nici in plan sentimental nu pare s-o duci prea bine. Norocul tau este firea foarte persuasiva si astfel reusesti sa compensezi partea concreta cu gandirea ta creativa si fara inhibitii! Chiar daca nu iti dai seama de asta, adrenalina face mereu parte din viata ta.



Capricorn

Nu ai o dispozitie potrivita pentru glume astazi. In plus, opozitia Luna-Mercur, care va fi disonanta in zodia ta, iti va scadea nivelul consistentei si vei avea probleme in a sti sa te adaptezi la diversele situatii din relatie. E o zi plina de instabilitate.



Varsator

Te simti apreciata si iubita de persoanele care conteaza pentru tine si acest lucru este foarte important. Inveti sa te debaresezi de acele relatii emotionale toxice si reusesti sa faci acest lucru datorita unei persoane care are foarte mare incredere in tine si te sustine in acest sens.



Pesti

Te lasi purtata de val in domeniul sentimental doar pentru a vedea unde vei ajunge. Problema e ca Neptun va genera destule iluzii si in cele din urma realizezi ca un astfel de comportament nu ti se potriveste. Te simti destul de nesigura si recunosti ca a fost o greseala sa incerci ceva nou.