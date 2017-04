Blogger: Tofilat ar trebui să-şi ceară scuze pentru „expertizele” false şi manipulatorii

Astazi, dupa o licitatie supravegheata de catre Delegatia Uniunii Europene, Ministerul Economiei a anuntat despre faptul ca, incepand din aceasta luna, noul furnizor de energie electrica al Republicii Moldova devine Ucraina, respectiv nu mai este prelungit contractul cu firma autoritatilor separatiste din stanga Nistrului, negociat si semnat inca pe timpul cand Vlad Filat era la putere, si despre care s-a spus ca era un document intocmit de fapt cu Sevciuc.



Astazi, dupa o licitatie supravegheata de catre Delegatia Uniunii Europene, Ministerul Economiei a anuntat despre faptul ca, incepand din aceasta luna, noul furnizor de energie electrica al Republicii Moldova devine Ucraina, respectiv nu mai este prelungit contractul cu firma autoritatilor separatiste din stanga Nistrului, negociat si semnat inca pe timpul cand Vlad Filat era la putere, si despre care s-a spus ca era un document intocmit de fapt cu Sevciuc.



Comunicatul oficial poate fi gasit chiar pe siteul Ministerului Economiei.



Ieri, dupa ce Valeriu Triboi a fost retinut de catre ofiterii CNA, marele „expert” in energetica Sergiu Tofilat, care a fost alungat de la ultimul loc de munca din cauza unor scheme frauduloase, a comentat procedura de licitatie, mentionand ca se vrea mentinerea relatiile contractuale cu puterea separatista de la Tiraspol. Mai mult, acest bursier al Topilor a facut aluzie si la faptul ca se tine in secret procedura de licitatie, precum si denumirea noului furnizor.





Din nefericire pentru Tofilat, astazi Ministerul a precizat: „Analizând procesul de organizare a licitațiilor, atât operatorii reglementați, cât și membrii Grupului de observatori, care a monitorizat procesul de licitație a energiei electrice, format din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Delegației UE în Republica Moldova și Secretariatului Comunității Energetice, au menționat că acesta a fost organizat transparent, cu respectarea Instrucțiunii privind achiziționarea anuală a energiei electrice, coordonată cu Secretariatul Comunității Energetice și pusă în aplicare la 5 ianuarie 2017 prin ordinul ministrului Economiei.”



Astfel, in mod oficial, s-a adeverit faptul ca toate „expertizele” lui Tofilat sunt false si manipulatorii, menite doar sa dezinformeze opinia publica si sa planeze suspiciuni asupra guvernarii de la Chisinau.



Ce tine de acest „expert”, trebuie sa mentionez ca si el este un erou de paie al Nataliei Morari. Nu o singura data a fost la Tv7 si pe scena Platformei DA, unde vorbit despre anumite „scheme” in domeniul energetic, insa despre care am aflat astazi ca actuala putere de la Chisinau nu a are nici macar un interes sa mentina contractul lui Filat, semnat cu Tiraspolul. Or, luand in considerare noul contract de furnizare a energiei electrice, nimic din ce a debitat Tofilat nu s-a adeverit, motiv pentru care, in regim de urgenta, marele „expert” trebuie sa-si ceara scuze publice de la intreaga societate, pentru ca ramane pe veci cu stampila de manipulator si mincinos ordinar.



Eu nu stiu cum se mai uita el acum in ochii oamenilor, dar tare i-a umblat limba si la intalnirea Diasporei. El si acolo a vorbit despre presupusele scheme, insa despre pe care acum trebuie sa recunoasca deschis ca nu exista si ca a mintit premeditat in fata tuturor.



Eu sper ca lectia Tofilat a fost invatata astazi de o buna parte din sustinatorii Platformei Da, Maiei Sandu si tot asa mai departe, pentru ca minciuna are picioare scurte, iar atuci cand este descoperita… vine ca bumerangul direct in frunte sau intre picioare.



In acest context, Tofilat a luat azi un bumerang direct in „coaiele” laudate de Natalia Morari. Acum o sa le mangaie impreuna, pentru ca durerea nu-i chiar atat de mica atunci cand pierzi niste argumente in plus.