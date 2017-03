Ce spun astrele azi, 1 aprilie

Berbec

Sentimentele tale sunt exprimate destul de stangaci si e posibil sa lasi impresia ca esti egoista, chiar daca tie chiar iti pasa de cei din jur. In momentul de fata, viata nu se ridica la nivelul asteptarilor tale si se pare ca partenerul tau nu e capabil sa te inteleaga.



Taur

Daca nu stii sa iti gestionezi emotiile negative, este posibil sa ai o disputa destul de intensa cu partenerul tau de viata. Esti obisnuita cu deziluziile in dragoste, insa perioada urmatoare va aduce cateva conflicte destul de incinse.



Gemeni

Cautand metode sa-ti manageriezi problemele, vei fi foarte ocupata mare parte a dupa-amiezei. Situatia se va imbunatati pe seara atunci cand starea de iritabilitatea de pe parcursul zilei se va ameliora. Pe front sentimental, tensiunile vor fi in meniul zilei.



Rac

Desi eviti destul de mult acest lucru, astazi posibil sa ai parte de un conflict serios cu partenerul tau. Ti-e imposibil sa iti tii emotiile sub control si iti vei pierde cumpatul in timpul unei discutii cu el. Te simti intr-o dipozitie mai buna si iti carifici mintea.



Leu

Inveti sa te debaresezi usor, usor de acele relatii emotionale toxice si reusesti sa faci acest lucru datorita unei persoane care are foarte mare incredere in tine si te sustine in acest sens. Te simti apreciata si iubita de persoanele care conteaza pentru tine si acest lucru este foarte important.



Fecioara

Nu te grabi sa-ti cumperi rochia aceea pe care o vrei, mananca acasa in loc sa mergi la restaurant si asa vei reusi sa faci economii. Iti doresti o vacanta de vis si de aceea, cel mai indicat ar fi sa incerci sa fii mai putin cheltuitoare.



Balanta

Chiar daca uneori iti este destul de greu sa fii deschisa chiar si cu cei apropiati, iti dai seama ca acest lucru te ajuta. Indiferent de ceea ce simti, impartaseste cu prietenii tai pentru ca ei te cunosc mai bine decat oricine si nu vor fi socati de nimic.



Scorpion

Situatiile dificile prin care treci trebuie sa te motiveze si chiar daca iti este foarte greu sa treci peste, tu esti singura care detine cheia reusitei. Nu lasa ca evenimentele neplacute si incerte care au loc in viata ta sa iti distraga atentia de la obiectivele pe care le ai stabilite!



Sagetator

In cuplu, delegi sarcinile catre partenerul tau. Preferi sa fii discreta si astepti ca lucrurile sa decurga de la sine. Singura, preferi sa-ti traiesti viata sentimentala in fata calculatorului cunoscand oameni pe internet. Timiditatea ta e mult mai putin evidenta acolo.



Capricorn

Natura ta exclusiva are nevoie de prezenta celor pe care ii iubesti in orice moment. Romantica, cauti putina intimitate pentru tine si jumatatea ta. E foarte important pentru tine sa ai o relatie de cuplu si cauti o poveste de dragoste intensa.



Varsator

Simti ca atmosfera din familia ta este foarte armonioasa si acest lucru te ajuta sa ramai focusata pe cariera. Datorita faptului ca esti o fire foarte deschisa si iubitoare reusesti sa te aproprii cu usurinta de persoanele din jur si sa legi legaturi frumoase si rezistenta.



Pesti

Daca inca esti in cautarea sufletului pereche, incearca sa iti dai seama de cat de pretentioasa poti fi uneori. In viata ta sentimentala va avea loc foarte multa activitate. Totul va decurge cu multa claritate deoarece nu vei actiona decat atunci cand vei fi sigura ca ceea ce simti este real.