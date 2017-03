Oameni de afaceri din Republica Moldova şi Republica Islamică Pakistan, s-au întrunit astăzi la Chişinău, în cadrul unui Forum economic, informează MOLDPRES.



Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Consulatul Onorific al R. Moldova în Pakistan şi a avut drept obiective intensificarea relaţiilor comercial-economice moldo–pakistaneze, identificarea noilor posibilităţi de afaceri, stabilirea contactelor directe de colaborare între businessmenii celor două ţări, precum şi atragerea investiţiilor.



“Scopul Forumului este de a consolida relaţiile comercial-economice bilaterale, de a prezenta oportunităţi de afaceri şi de a obține informaţii privind accesarea pe piaţa pakistaneză şi stabilirea contactelor de colaborare”, a subliniat în deschiderea evenimentului, Sergiu Harea, preşedintele CCI.



Sursa citată a menţionat că datele statistice atestă că potenţialul de colaborare comercial-economică între Republica Moldova şi Pakistan nu este valorificat pe deplin, în acest sens, fiind necesare eforturi comune pentru crearea condiţiilor optime necesare dezvoltării armonioase a relaţiilor de afaceri între companiile din cele două ţări“.



În context, Alexandru Codreanu, şef al Direcţiei generale cooperare bilaterală la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a subliniat că “acest Forum economic reprezintă un angajament pe termen lung pentru o arie largă de programe în domeniile comerţului bilateral şi investiţiilor, menite să apropie reprezentanţii comunităţilor de afaceri din ambele state. Această primă încercare de a organiza o misiune a oamenilor de afaceri pakistanezi în ţara noastră, poate servi ca un model în activitatea altor Consulate Onorifice ale Republicii Moldova peste hotare”, a precizat Codreanu.



La rîndul său, Mehmood Mian, Consulul Onorific al Republicii Moldova în Republica Islamică Pakistan, şi-a exprimat încrederea că discuţiile şi întrevederile bilaterale dintre participanţi vor contribui la stabilirea noilor contacte de colaborare și extinderea relaţiilor comercial-economice dintre cele două ţări.



Diplomatul a afirmat că Pakistanul este interesat de importul de fructe şi legume în stare proaspătă, schimb de experienţă în domeniul medicinii, IT, telecomunicaţii etc. În context, sursa citată a dat asigurări că companiile pakistaneze din domeniul IT vor veni cu multe investiţii în Republica Moldova şi că în curînd va fi semnat un acord de colaborare cu întreprinderea “Moldtelecom”.



Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2016, schimburile comerciale dintre R. Moldova şi Pakistan au constituit 3 mln de dolari SUA, fiind în scădere cu 21%, faţă de anul 2015.