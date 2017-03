La Spitalul Clinic Republican nu mai intră cine vrea

Camere video, turnichete, pază la intrare, sistem electronic de înregistrare a apelurilor şi chiar un dispecerat al situațiilor excepționale propriu. Spitalul Clinic Republican, deja de un an, poate fi ușor înscris în categoria instituțiilor greu de „cucerit”. Reformele introduse la începutul anului 2016 în materie de securitate i-au nemulțumit la început pe mulți vizitatori, dar administrația susține schimbările care s-au produs sunt spre beneficiul tuturor.

Vasile Popovici, șeful serviciului de securitate la SCR, spune că până în 2016 oricine avea acces liber în spital. Comercianții ambulanți își vindeau marfa chiar în saloanele pacienților. Au fost semnalate numeroase cazuri de furt al obiectelor personale, dar și al utilajului medical. Medicii au devenit ținta mai multor atacuri. În aceste condiții a fost nevoie de securizarea încăperilor, a personalului și a pacienților.



Sistemul de securitate a fost pregătit şi instalat treptat, iar acum, peste un an, încă mai e de lucru la el. Accesul în spital are loc în baza legitimațiilor în cazul personalului și în baza listelor de pacienți. Pe viitor se vrea introducerea cartelor și a unor brățări electronice.



Program de vizite restricționat



Regulamentul intern al instituției este orientat spre limitarea accesului vizitatorilor. Pacienții în stare gravă, după intervenții complicate, pot fi vizitați fără restricții de timp. Cei care stau la pat – în intervalul 14.00-20.00, conform listelor prezentate zilnic Biroului operativ de către șefii de secții. Pacienții care se pot deplasa coboară la parter sau ies afară pentru a se vedea cu rudele, cu permisiunea medicului sau a asistentei de post.



Pacienții care vin cu îndreptări de la medicii de familie sunt consultați mai întâi de specialiștii din policlinica spitalului, care decid dacă este sau nu nevoie de spitalizare. Dacă pacientul își dorește, din proprie inițiativă, să consulte un medic din spital, trebuie să obțină acceptul acestuia, apoi să plătească consultația la casele de la parterul instituției. „Dacă doriți o consultație la un medic anume, obțineți de la biroul de informații numărul de telefon și dacă medicul acceptă să vă consulte, anunță paza. În baza bonului de casă care confirmă că ați plătit consultația, sunteți lăsat să treceți la medic”, a explicat procedura șeful pazei de la SCR.



Fluxul de persoane după instalarea turnichetelor a scăzut considerabil, de la 2500-3000 de oameni la 500-700. Dar aceasta nu înseamnă că de serviciile spitalului beneficiază mai puțini pacienți, spune Vasile Popovici. „Înainte venea persoana care avea nevoie de consultații, cu patru-cinci rude și toți stăteau sub ușa medicului. Numărul de pacienți nu a scăzut, a scăzut doar numărul persoanelor care intră pe ușa spitalului pentru compania bolnavului”



Departament de situații excepționale propriu



Un departament al situațiilor excepționale într-un spital public din Republica Moldova este, fără îndoială, o noutate. În cazul Spitalului Clinic Republican, rolul departamentului este de intermediar dintre secțiile medicale şi serviciile tehnice.



„Înainte, orice situație excepțională care apărea în spital – un incendiu, deconectarea electricității în timpul operației, ruperea unei țevi de apă – implica medicul, care trebuia să decidă cum să acționeze. Acum șeful de secție sau sora gospodină sună la dispecerat şi deja dispeceratul găsește persoana care să intervină”, explică Vasile Popovici.



În cadrul departamentului situații excepționale a SCR a fost asigurată și înregistrarea electronică a apelurilor, inclusiv a celor care fixează transmiterea informației către persoanele responsabile. Dispeceratul face ulterior un raport dacă s-a rezolvat sau nu problema comunicată.



Vasile Popovici spune că în sistemul de securitate până acum au fost investiți în jur 40 de mii de lei, din bugetul instituției. Cel mai mult au costat turnichetele şi masa de la recepție. Acum cheltuielile se mai fac pentru salarizarea personalului de pază.



Ordin de întărire a măsurilor de securitate



Întărirea măsurilor de securizare a instituțiilor medico-sanitare este o componentă a unui ordin emis de Ministerul Sănătății la sfârșitul anului 2016. Pentru contracararea acțiunilor violente în privința lucrătorilor medicali, instituțiile medico-sanitare publice trebuie să întreprindă mai multe măsuri de securitate. Printre acestea: separarea fluxului de persoane, limitarea accesului transportului neautorizat pe teritoriul instituției, asigurarea cu pază în punctele cu risc sau reglementarea internă și respectarea cu strictețe a regimului de vizite a pacienților.



„Ordinul Ministerului Sănătății este în proces de implementare. Instituțiile medicale trebuie să muncească încă la acest capitol. Noi ne propunem ca până la sfârșitul anului în fiecare instituție medicală din țară să fie formate Unități de Primire Urgente. Datorită acestor structuri, care vor fi amplasate parter, fluxul pacienților va fi separat în: pacienți în stare gravă și cei care mai pot aștepta”, a comunicat Stela Cheptene, ofițer de presă la Ministerul Sănătății.



Practica SCR în materie de securitate este preluată de Institutul Oncologic, unde există deja turnichete pentru organizează fluxul pacienților și al vizitatorilor.