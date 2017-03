Fiul marelui poet Grigore Vieru susține votul uninominal

Membrul grupului de inițiativă privind crearea Partidului Unității Naționale (PUN), Călin Vieru, susține inițiativa Partidului Democrat de modificare a Codului Electoral, prin implementarea votului uninominal.



Potrivit fostului deputat, prin implemantarea acestui sistem de vot, deputații nu vor fi obligați să poarte „uniforma” unui anumit partid.



„Eu unul nu am fost învățat să mă aplec, să-mi rod genunchii, să lustruiesc clanţe, să nu fiu pupincurist. Cu toate că am avut urâta experiență de a fi pe lângă un conducător care trata lumea doar ca pe supușii săi, pe colegi decât în înțelesul de informatori sau executori. Se urla ordinul „drepți” și trebuia să te transformi în stâlp de telegraf, în stânca, iar la consemnul „pe loc repaus”, să cazi în genunchi. După primul ritual de acest fel am plecat fără rezerve. Știți bine că nu am rămas nici în Parlament, nici în PLDM. După mine, politica se face din pasiune, dar nu din obligație. În acest sens votul uninominal îl face pe candidat mai liber, iar dânsul nu mai este obligat să poarte uniforma a cutării sau cutării armate”, a adeclarat Călin Vieru în cadrul unui interviu pentru Tribuna.md.