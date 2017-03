Cât de materialiste sunt femeile, în funcție de ZODIE

Femeile pot fi obsedate de bani sau pot fi nişte idealiste convinse şi numai astrele ştiu cum să le deosebeşti. Vezi cât de materialiste sunt femeile în funcţie de zodie.



Top 5 cele mai materialiste femei



1. Vărsător

Femeia vărsător este poate cea mai materialistă după femeia gemeni din întreg horoscopul. Deşi ţine la ideile ei, înţelege conceptele ca iubirea şi dreptatea, ea va fi întotdeauna furată de lux, de cadouri scumpe, de vacanţe exotice şi de bani mulţi. Orice bărbat care îi pune lumea la picioare o face să uite de poeziile romantice ale altuia, mai sărac.



2. Peşti

Femeia peşti este alunecoasă şi materialistă. Dă-i un deget şi se va arunca după toată mână, pentru că nimic nu îi poate opri ambiţiile de faimă, putere şi bani. Oricine s-a pus vreodată în calea unei femei peşti de carieră ştie cât de creativă devine când are un scop care presupune o mărire sau un bonus.



3. Capricorn

Femeia capricorn este destul de materialistă. Ambiţioasă şi iubitoare de modă şi frumos, ea preţuieşte o haină de blană, un tablou sau o bijuterie de lux şi îşi doreşte în secret să le aibă pe toate într-o zi. Deşi nu este genul întreţinută şi munceşte mult, femeia capricorn cedează repede la astfel de atenţii.



4. Taur

Femeia taur este destul de materialistă, deoarece se aşteaptă mereu să primească daruri scumpe. Dacă îi cumperi un parfum de firmă, ai în palmă inima ei. Pur şi simplu nu rezistă să nu fie flatată şi copleşită cu atenţii.



5. Gemeni

Femeia gemeni este vanitoasă şi obsedată de propriul aspect, deci este cumva normal să fie şi materialistă. Ea are nevoie de bani ca să arate mereu bine şi nu ar ieşi niciodată la întâlnire cu un şomer, pentru că vrea să fie răsfăţată.



Cât de materialiste sunt celelalte femei din zodiac



6. Berbec

Femeia berbec nu este deloc materialistă, deoarece ea caută mereu tot ce-i mai bun în oameni, aşteptându-se la ce-i mai rău. Idealistă şi sinceră, ea nu are nevoie de bunuri materiale ca să fie fericită, sau dacă le are, acest lucru se datorează muncii şi ambiţiei ei de berbec.



7. Leu

Deşi independentă, femeia leu este chiar mai vanitoasă decât femeia gemeni, astfel că orice cadou este binevenit. Femeia leu iubeşte să-şi facă simţită prezenţa, să fie centrul atenţiei şi motivul cuiva de a trăi. Dacă face asta în huzur, pe banii altuia, cu atât mai bine.



8. Fecioară

Fecioarele sunt foarte calculate şi nu prea sunt atrase de persoanele cu bani mulţi. Îşi cunosc lungul nasului şi devin materialiste doar când au parte de o carieră strălucită şi se pot lăuda cu performanţele lor profesionale.



9. Balanţă

Balanţele nu sunt prea materialiste, mai ales că sunt firi sentimentale şi valorile lor sunt mai mult morale decât materiale. Dacă o balanţă nu va refuza un cadou, nu înseamnă că nu poate trăi fără ele şi întregul lor Univers este dominat de iubire, libertate şi dreptate, nu de bani, maşini scumpe şi bijuterii.



10. Scorpion

Scorpionii nu sunt deloc materialişti. Această zodie pare incapabilă să se ataşeze de obiecte şi chiar aruncă des tot felul de vechituri, pentru că altele îi sunt valorile. Nu te aştepta să cucereşti o femeie scorpion cu lucruri, deoarece pasiunea şi focul interior sunt ceea ce caută ea.



11. Săgetător

Săgetătorii cunosc valoarea banului, dar nu îl lasă să le domine viaţa. Pentru femeia săgetător, banii şi obiectele sunt doar căi de a te distra, de a ajunge la starea de bine pe care o cauţi. Cu alte cuvinte, dacă vrei să cucereşti o astfel de femeie, mai bine îi propui o aventură, ceva ieşit din comun şi care sună palpitant, în loc să-i cumperi ceva scump.



12. Rac

Femeia rac este doar zgârcită, nu materialistă neapărat. Ea mereu vrea să aibă bani, dar nu ţinteşte întotdeauna destul de sus ca să-i şi obţină. Are o părere despre bărbaţii cu bani şi despre cum ar trebui să cucerească unul, dar este prea timidă sau temătoare ca să încerce efectiv să facă asta în realitate.