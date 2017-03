Trucul pe care puţini îl ştiu! Cum trebuie să faci mămăliga pentru a nu avea cocoloaşe

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată, mai jos, câteva dintre ele!



1. Mamaliga nu mai face cocoloase daca inainte de a pune malaiul la fiert il stropiti cu apa rece.



2. Sfecla pentru salata isi pastreaza vie culoarea rosie daca inainte de a o pune la fiert o spalati bine in apa cat mai fierbinte.



3. Icrele de heringi se desareaza usor daca sunt puse in lapte sau apa rece, intr-un tifon impaturit in doua. Se tin o ora, dupa care se storc si se prepara cu untdelemn.



4. Cand scoateti icrele dintr-un peste, fiti atenti sa nu se rupa si fierea, care le va face amare.



5. Musacaua, budinca si pilaful se reincalzesc numai pe baie de aburi.



6. Galustele de gris vor avea o culoare frumoasa daca puneti in compozitie si doua lingurite de malai grisat, iar in galbenus adaugati putina sare.



7. Supa care nu are suficienta grasime deasupra poate fi "dreasa" cu un morcov dat pe razatoarea mica si calit in putin untdelemn.



8. Tava de prajituri nu trebuie unsa cu unt sau untdelemn si pe margini, pentru ca prajitura nu va mai creste suficient in cuptor.



9. Zaharisirea dulceturilor poate fi evitata daca in timpul fierberii se adauga sare de lamaie dizolvata in apa calda.



10. Pentru ca spuma batuta din albus de ou sa nu se lichefieze, impartiti in doua cantitatea de zahar care urmeaza sa fie incorporata in ea; puneti prima parte cand incepeti batutul, iar restul de zahar adaugati-l la sfarsit.