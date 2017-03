Ce spun astrele azi, 25 martie

Conjunctia Soarelui cu Venus sporeste importanta problemelor sentimentale si casnice, mergand pana la exagerarea lor. Nu este exclus ca astazi sa aiba loc scene de gelozie. Calmati-va! Nu este decat o influenta astrala trecatoare.



Berbecul

Astazi reusiti sa faceti tot ce v-ati propus.

Pe plan sentimental, s-ar putea sa aveti probleme din cauza orgoliului. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa rabdare cu persoana iubita.

Va sfatuim sa va faceti ordine in idei si sa nu neglijati problemele casnice.



Taurul

Dimineata nu sunteti multumit de nimic si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea.

Va sfatuim sa nu va enervati pentru nimicuri. Calmati-va si nu provocati discutii in contradictoriu!

Ar fi bine sa ii acordati mai multa atentie partenerului de viata.



Gemenii

Nu este momentul sa incepeti noi activitati, pentru ca nu sunteti intr-o forma prea buna.

S-ar putea sa intampinati cateva obstacole, dar le depasiti cu bine.

Dupa-amiaza, va recomandam sa stati acasa, cu familia.



Racul

S-ar putea sa fiti indispus din cauza dificultatilor financiare si sentimentale.

Va sfatuim sa va concentrati asupra problemelor casei. Daca aveti ocazia sa mergeti intr-o vizita la prieteni, nu stati pe ganduri!

Dupa-amiaza s-ar putea sa cunoasteti o persoana interesata sa porniti o afacere impreuna.



Leul

Este posibil sa aveti probleme acasa, dar se pot rezolva rapid. Pentru a evita o cearta, nu trebuie decat o vorba buna sau gest tandru la adresa partenerului de viata.

Nu sunteti deloc multumit de situatia financiara, dar nu este cazul sa va ingrijorati. In curand veti primi bani de unde nu va asteptati.



Fecioara

Dimineata s-ar putea sa fiti confuz, ceea ce va poate afecta relatiile sentimentale. Va recomandam sa fiti calm si sa nu provocati o cearta cu partenerul de viata.

Spre seara, este posibil sa mergeti in vizita la prieteni. Nu neglijati odihna!



Balanța

Nu este momentul sa va ambitionati sa rezolvati singur problemele casei, pentru ca s-ar putea sa nu aveti succes. Acceptati ajutorul familiei!

Spre seara, o femeie mai in varsta va ajuta sa aplanati un conflict cu cineva apropiat.



Scorpionul

Dimineata sunteti nemultumit si nervos pentru ca nu reusiti sa plecati intr-o excursie.

Incercati sa va stapaniti! Cei din jur nu sunt obligati sa va suporte iesirile.

Va sfatuim sa acordati mai multa atentie partenerului de viata. Impreuna, puteti sa gasiti o solutie la problemele financiare care va framanta.



Săgetătorul

Dimineata sunteti macinat de sentimente contradictorii, dar o femeie mai in varsta din familie va ajuta sa vi le clarificati.

Va sfatuim sa va pastrati optimismul, pentru ca relatiile cu persoana iubita vor reveni la normal.

Spre seara, primiti o veste in legatura cu o mostenire, care va schimba programul pentru maine.



Capricornul

Aveti tendinta sa exagerati in privinta sentimentelor si a afacerilor. Va sfatuim sa fiti mai moderat, pentru ca riscati sa va dezamagiti prietenii.

Sa nu va asteptati la prea multe satisfactii, daca va urmariti numai interesele personale!

Va sfatuim sa va menajati sanatatea. Nu faceti eforturi exagerate!



Vărsătorul

S-ar putea sa aveti o zi proasta pe plan sentimental. Aveti, insa, o mare capacitate de comunicare si puteti sa depasiti toate neintelegerile cu persoana iubita.

Va recomandam sa nu exagerati in privinta problemelor casnice. Fiti atent la ce spuneti, ca sa nu declansati un scandal!



Peștii

Dimineata este posibil sa suferiti o dezamagire pe plan sentimental, motiv pentru care sunteti indispus. Va sfatuim sa vorbiti deschis, ca sa evitati neintelegerile.

Daca nu va temperati orgoliul, riscati sa va indepartati prietenii.