Ce spun astrele azi, 24 martie

Trigonul Lunii cu planeta Jupiter va confera mult optimism si pofta de viata si sporeste sansele de reusita in diverse domenii ale vietii. Este un moment favorabil pentru afaceri sau pentru a rezolva probleme spinoase ale vietii sociale.



Berbecul

In cursul diminetii luati o hotarare, in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul. Un prieten va solicita sprijinul intr-o problema de sanatate si ar fi bine sa acceptati fara nici o ezitare.

In partea a doua a zilei va ocupati de o problema financiara. Evitati speculatiile de orice fel!

In luarea deciziilor importante, va puteti baza pe intuitie.



Taurul

Sunteti anuntat ca maine veti pleca intr-o calatorie in interes de serviciu. Aceasta veste va cam incurca planurile, dar puteti fi optimist: calatoria va determina schimbari benefice in relatiile sentimentale.

Evitati discutiile in contradictoriu provocate de o femeie!



Gemenii

Puteti aborda probleme importante din domeniul afacerilor si sunteti capabil sa finalizati lucrari incepute cu mai mult timp in urma. Aveti ocazia sa rezolvati probleme financiare.

Comunicarea cu prietenii si cu partenerul de viata este foarte buna.

Aveti grija sa nu faceti promisiuni pe care nu sunteti sigur ca le puteti respecta!



Racul

Sunteti foarte activ si sociabil, ceea ce favorizeaza relatiile de colaborare.

Se pare ca aveti probleme sentimentale, dar optimismul dumneavoastra este mai puternic.

Pe plan profesional si din punctul de vedere al sanatatii nu aveti nici un motiv de ingrijorare.



Leul

Se anunta un succes remarcabil intr-o afacere, insotit de un castig substantial.

In partea a doua a zilei, vi se propune o colaborare.

Cu prilejul unei calatorii in interes personal, s-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana importanta care va poate deveni partener de afaceri.



Fecioara

Sunt favorizate relatiile de colaborare. Toate activitatile incepute azi au mari sanse de reusita.

Aveti succes in afaceri si puteti rezolva problemele financiare ale familiei.

Evitati speculatiile de orice fel!



Balanța

Au loc schimbari benefice in viata dumneavoastra, atat pe plan profesional, cat si social. Metodele pe care le aplicati, desi nu sunt pe placul tuturor, va ajuta sa va indepliniti obiectivele.

Petreceti dupa-amiaza impreuna cu prietenii. Va sfatuim sa nu neglijati familia.



Scorpionul

Sunteti intr-o forma intelectuala foarte buna si colaborati excelent cu persoanele din anturaj.

Aveti succes in toate activitatile legate de familie si camin.

Va sfatuim sa tineti cont de parerile partenerului de viata.



Săgetătorul

Aveti parte de un succes neasteptat pe plan social si financiar. Nu pierdeti momentul favorabil, dar nici nu fortati nota!

Dupa-amiaza plecati intr-o deplasare neplanificata. Se pare ca este o calatorie in interes personal, care va poate aduce beneficii materiale substantiale. Aveti grija de acte!



Capricornul

Dupa o perioada de dezamagiri, astazi sunteti placut surprins de succese nesperate in domeniul financiar si pe planul relatiilor sentimentale.

Ideile dumneavoastra ingenioase contribuie la finalizarea unei lucrari importante la locul de munca. Va recomandam, insa, sa nu refuzati cooperarea cu colegii de serviciu.



Vărsătorul

In prima parte a zilei va ocupati de rezolvarea unei probleme financiare de care depinde reusita unei afaceri. Pentru aceasta, sunteti nevoit sa plecati intr-o scurta calatorie in afara localitatii.

Eforturile va vor fi rasplatite din plin si va veti recupera cheltuielile in scurt timp.

Acordati mai multa atentie familie!



Peștii

Incepeti sa va redresati financiar. Se pare ca primiti o prima, ca recompensa pentru finalizarea unei lucrari importante, sau o mostenire neasteptata.

Daca va intrebati ce ar fi mai bine sa faceti cu banii, iata o sugestie: astazi sunt favorizate investitiile pe termen lung.

Ingrijiti-va sanatatea si acordati mai mult timp odihnei!