Ce s-ar întîmpla dacă ai inlocui toate băuturile cu apă

Cu totii stim cat rau ne pot face bauturile, inafara de apa. Dar ce s-ar intampla daca le-am inlocui pe toata cu apa?



– Slabesti mai repede: Consumand doar apa timp de 9 zile pierzi acelasi numar de calorii ca atunci cand alergi 8 km pe zi



– Metabolismul tau este mai rapid



– Creierul tau functioneaza mai bine: Creierul este alcatuit din 75-85% apa. In momentul in care bei apa il alimentezi, ajutandu-te sa te concentrezi mai usor.



– Mananci mai putin: Apa iti micsoreaza apetitul, fapt care te juta sa pierzi in greutate



– Corpul tau scapa de toxine mai repede: Apa curata substantele daunatoare, prevenind imbatranirea.



– Apa scade riscul de boli, cum ar fi hipertensiunea, probleme cu vezica si chiar cancerul.



– Inima ta functioneaza mai bine: 5 pahare de apa pe zi scad riscul unui infarct cu 41%



– Tenul tau devine mai fin si mai curat: Apa curata si hidrateaza tenul



– De asemenea economisesti o multime de bani: Apa este mult mai ieftina decat alte bauturi.