Alungă somnolenţa din cursul zilei! Află care sunt cauzele şi cum să le elimini

Somnolenţa poate avea repercusiuni importante asupra vieţii noastre de zi cu zi. Cum timpul şi calitatea somnului nostru se reduc considerabil, e cazul să descifrezi cauzele şi să îţi modifici comportamentul.



Poate ţi s-a întâmplat şi ţie ca în timpul zilei să ai momente când nu îţi poţi ţine ochii deschişi şi să fii într-o stare între veghe şi somn. Uneori ai pleoapele grele, caşti şi îţi vine să pui capul pe birou.



Ce e mai grav e că nici măcar nu poţi da vina pe somn, deoarece cu o noapte în urmă ai dormit suficient. Această stare de somnolenţă poate determina accidente rutiere sau probleme în viaţa privată şi profesională.



Ne odihnim din ce în ce mai puţin



Dusul copiilor la grădiniţă sau la şcoală, munca din ce în ce mai solicitantă, ieşirile cu prietenii, timpul petrecut în faţa ecranelor (computer, TV) îţi umplu ziua, care nu îţi mai ajunge.



Odihna şi somnul au de suferit în cele din urmă. Adesea, dormim sub 6 ore pe noapte, ceea ce e cam puţin. Pentru adulţi durata somnului ar trebui să fie de 7-8 ore pe noapte, în funcţie de nevoi.



Când dormi sub 6 ore există riscuri: de obezitate, diabet, maladii cardiovasculare, accidente asociate. Evident, în cazul unor meserii care necesită eforturi speciale – conducătorii de TIR-uri, trenuri etc., cei care lucrează noaptea – riscul este şi mai mare.



Transportul şi ecranele reduc timpul de odihnă Petrecem mult timp în mijloacele de transport şi în faţa micilor ecrane: TV, computer, tabletă, smarphone etc.) sau la întâlnirile cu amicii. Se pare că, în medie, dedicăm o oră şi 20 de minute numai transportului.



În mijloacele de transport în comun ne mai putem destinde un pic, dar în maşină e mai greu. Trebuie să fii atent la trafic şi să eviţi să conduci noaptea.



“Electronizarea” camerei seara. Cam două ore şi 30 de minute ne răpeşte, în medie, ecranul TV în fiecare seară, iar computerul, o oră şi 40 de minute. Mulţi chiar adorm cu televizorul pornit. E bine de ştiut că această modalitate de a adormi este nocivă pentru somn.



Starea de veghe în care ne aflăm când stăm în faţa ecranului TV împiedică secreţia melatoninei, un hormon responsabil cu atenţionarea stării de oboseală a organismului. Elimină televizorul şi computerul din dormitorul tău şi al copiilor dacă vrei un somn liniştit şi profund în timpul nopţii.



Lipsa unui somn odihnitor ne poate influenţa sănătatea. Dacă o tratezi cu indiferenţă, somnolenţa poate deveni periculoasă. Este una din principalele cauze ale accidentelor rutiere (1 din 3).



Unii cred că somnolenţa se poate înlătura cu un radio, o cafea, un suc sau o ţigaretă. Ei bine, nu mereu. La serviciu te poate determina să faci greşeli, care te pot costa chiar postul.



Sfaturi utile



- caută să dormi minimum 7 ore pe noapte;

- fă sieste de maximum 20 de minute;

- când conduci noaptea, opreşte-te la primele semne de somnolenţă;

- mergi la medic dacă persită această stare;

- dacă în timpul somnului apar apneea, sindromul picioarelor fără repaos sau sforăituri, mergi la doctor să le tratezi, fiindcă îţi influenţează calitatea somnului;

- somnul din weekend, de 13 ore, nu compensează lipsa acestuia din timpul săptămânii. Dimpotrivă, perturbă ritmurile normale ale organismului şi favorizează o calitate proastă a somnului şi somnolenţă.