După ce în 2014 Maia Sandu anunța cu mult fast, în fața a sute de mii de cetățeni, că aderă la PLDM, după arestarea lui Vlad Filat pentru implicarea în furtul miliardului, a încesercat să se detașeze cât mai mult de această formațiune, negând că ar fi fost vreodată membră, chiar dacă presa a scris în repetate rânduri despre legăturile strânse pe care le-a păstrat, chiar și după ce a făcut PAS-ul.



Maia Sandu declara ”cu toată responsabilitatea” că nu are nicio legătură cu PLDM și că nici nu va accepta în noua sa formațiune oameni corupți sau cu probleme de integritate. Faptele însă o contrazic.



Drept exemplu servește și cazul deputatului PLDM Grigore Cobzac, despre care se spune că este un apropiat al Maiei Sandu, sau al partidului ei. Acesta a participat miercuri chiar la o conferință de presă la sediul PAS, în care a prezentat un proiect de lege elaborat în comun cu echipa Maiei Sandu.



Grigore Cobzac nu corespunde însă nici pe departe profilului membrilor incoruptibili ai PAS, așa cum îi prezenta Maia Sandu.



Portalul specializat în deconspirarea funcționarilor corupți și cu probleme de integritate, ”Moldova Curată”, scria în 2015 că fostul președinte al raionului Hâncești Grigore Cobzac deține câteva firme, una dintre care a câștigat mai multe licitații organizate de Agenția Proprietății Publice, conduse în acea perioadă de reprezentanții PLDM. ”Bunăoară, documente ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale ne arată că Digricom SRL a construit mai multe locuinţe pentru sinistraţii din satul Nemţeni, raionul Hânceşti, care au rămas fără case după inundaţiile din 2010”, potrivit ”Moldova Curată”.



În plus, există semne de întrebare în privința verticalității politice a lui Grigore Cobzac. Or, în 2011, a fost ales președinte de raion cu sprijinul consilierilor comuniști, deși exista o coaliție locală pro-europeană PLDM-PL-PDM.



Numele lui Grigore Cobzac apare și într-o investigație realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice despre sponsorii partidelor în campania electorală, angajați ai firmelor ”abonate la bani publici”.



Iar într-o altă investigație, ”Deputații ”cu lipici” la banii statului”, realizată de Ziarul de Gardă, Cobzac era nominalizat ca primul în topul deputaților ai căror firme au câștigat contracte cu statul. Potrivit ziarului, doar în anii 2013-2014, timp în care a fost preşedinte al raionului Hânceşti, Cobzac a beneficiat de peste 30 de contracte cu instituţii de stat, în valoare de circa 25 de milioane de lei. ”Grigore Cobzac (PLDM) este deputatul care a beneficiat cel mai mult de pe urma licitaţiilor cu statul. Cobzac, care potrivit CV-ului este de profesie maistru-constructor, a obţinut cel puţin 35 de contracte cu statul în ultimii doi ani prin intermediul firmei „Digricom” SRL, condusă de el şi de fiul său, Victor. Din datele disponibile pe pagina web a Agenţiei de Achiziţii Publice deducem că acest SRL activează şi câştigă licitaţiile practic doar la Hânceşti, locul de baştină al deputatului, unde acesta a lucrat, în ultimii patru ani, în calitate de preşedinte al Consiliului Raional. Firma controlată de familia Cobzac, specializată în construcţii, a obţinut din contracte cu autorităţile publice, pe care tot el le gestiona, fiind preşedintele Consiliului Raional, peste 25 de milioane de lei doar în ultimii doi ani”, scria Ziarul de Gardă.



Cel mai mare contract semnat de firma „Digricom” SRL este cel cu Primăria din s. Sofia, Hânceşti, în valoare de 8 milioane de lei, pentru construirea sistemului de canalizare şi aprovizionare cu apă a localităţii.



Este clar că Maia Sandu nu putea să nu cunoască despre ”micile afaceri” ale fostului coleg de partid. Singura neclaritate este – Maia Sandu a terminat banii și caută ”sponsori”, sau se adeveresc presupunerile anterioare că PAS a fost creat de la început ca o platformă care să absoarbă PLDM-ul corupt și cu grave probleme de imagine? Probabil, prin asta explică și criticile vehemente la care se dedă în privința votului uninominal. Pentru că în cazul schimbării sistemului electoral, nu va mai avea nicio șansă să-și târâie (foștii) colegi de partid din nou în Parlament.