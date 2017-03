7 motive SĂ NU mai bei lapte

Laptele este un aliment bogat în calciu, însă are efecte negative asupra sănătății tale, potrivit cercetătorilor. Află de ce este bine să nu îl mai incluzi în alimentație.



Cercetătorii studiază beneficiile laptelui de zeci de ani, iar dacă la început studiile erau în favoarea acestei băuturi, în ultima perioadă, lucrurile s-au schimbat, potrivit healthyfoodteam.com. Un studiu din Suedia, de exemplu, a demonstrat că femeile care beau zilnic trei pahare de lapte trăiesc mai puțin decât cele care nu au același obicei. În plus, consumul acestui aliment nu ar aduce niciun beneficiu oaselor.



Aceste concluzii nu se aplică și în cazul celorlalte produse lactate. Tot cercetătorii au constatat că femeile care consumă iaurt, de exemplu, trăiesc mai mult și au oase mai sănătoase. Nu înseamnă că trebuie să renunți la lapte, ci doar să îl consumi cu moderație, din cauza efectelor pe care le-au putea avea asupra sănătății tale.



1. Crește riscul de cancer

Numeroase studii efectuate pe animale au arătat că proteina din lapte crește riscul apariției cancerului.



2. Provoacă alergii

Specialiștii susțin că laptele se numără printre cei mai mari alergeni. De multe ori, oamenii nu își dau seama că au această problemă.



3. Te îmbătrânește!

Laptele accelerează procesul de îmbătrânire, din cauza galactozei, o substanță care provoacă inflamații.



4. Provoacă acnee!

Laptele predispune pielea la apariția coșurilor și a punctelor negre. De altfel, acest aliment se numără printre factorii care duc la apariția acneei. Dacă ai probleme cu pielea, renunță la lapte pentru o perioadă și vezi dacă aspectul tenului tău se schimbă.



5. Favorizează apariția unor boli grave

Multe studii din toată lumea au stabilit o legătură între lapte și probleme grave de sănătate. Cancerul la prostată, cancerul ovarian, infecțiile urechii sau constopația se numără printre afecțiunile favorizate de consumul de lapte.



6. Duce la scleroză multiplă!

Tot cercetătorii au constatat că oamenii care consumă regulat lapte au un risc mai mare de a suferi de scleroză multiplă.



7. Crește riscul apariției bolilor cardio-vasculare

Unele proteine din lapte cresc colesterolul și duc la blocarea arterelor. Riscul apariției bolilor cardio-vasculare este mai mare în rândul persoanelor care îl consumă.



Cu ce poți înlocui laptele?

Ține cont că iaurtul și brânza are numeroase beneficii pentru sănătate, așa că nu este cazul să renunți la ele. Dacă vrei să elimini laptele din alimentație, discută înainte cu medicul tău de familie, pentru a fi sigură că acest lucru nu îți afectează sănătatea. Cel mai sigur mod de a renunța la lapte este să îl înlocuiești cu alternative vegetale, precum lapte din migdale sau din soia