Ce spun astrele azi, 22 martie

Cuadratura Lunii cu Uranus poate genera schimbari neasteptate si predispune la mici altercatii. Este posibil sa simtiti nevoia de mai multa libertate, dar exista riscul sa fiti gresit inteles.Este recomandat sa evitati discutiile aprinse, altfel s-ar putea sa regretati mai tarziu.



Berbecul

Astazi ar fi bine sa nu semnati documente oficiale si sa nu luati decizii importante in afaceri.

Se pare ca cei din jur nu prea sunt de acord cu ideile dumneavoastra. Nu va lasati demoralizat si nu renuntati la planurile de schimbare!

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie activitatilor casnice.

In plan sentimental totul ar trebui sa mearga bine. Partenerul de viata va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati.



Taurul

Dimineata este posibil sa aveti parte de cateva momente tensionate din cauza controverselor cu un coleg sau cu un partener de afaceri. Aveti sanse sa lamuriti totul destul de usor, daca va pastrati calmul.

Ar fi bine sa petreceti seara in familie.



Gemenii

S-ar putea sa fiti indispus din cauza anularii unei calatorii in interes profesional. Nu este cazul va indispuneti, fiindca se pare ca este vorba doar despre o amanare.

Este o zi buna pentru a va ocupa de diverse probleme financiare ale familiei.

Relatiile cu partenerul de viata parcurg o perioada favorabila.



Racul

Este posibil sa apara neintelegeri in relatia cu un partener de afaceri. Cu calm si diplomatie, puteti sa ajungeti la o solutie de compromis.

Pentru a depasi momentele tensionate de azi este nevoie sa va inarmati cu rabdare.

Evitati discutiile in contradictoriu!



Leul

Partenerul de viata v-ar putea reprosa ca neglijati problemele familiei. Puteti sa detensionati destul de usor atmosfera, daca dati dovada de tact si intelegere.

In a doua parte a zilei este posibil sa aflati ca o afacere in care ati investit multa munca incepe sa dea rezultate.



Fecioara

Este posibil ca partenerul de viata sa va inteleaga gresit dorinta de a avea mai multa libertate de miscare. Ca sa evitati o cearta, ar fi bine sa lamuriti neintelegerea si sa nu va pierdeti calmul.

Chiar daca prietenii sau colegii insista sa petreceti seara cu ei, va sfatuim sa dedicati familiei timpul liber de azi.

Incercati sa pastrati echilibrul in relatiile cu cei dragi!



Balanța

Este o zi buna pentru a face planuri de afaceri pe termen lung. Aveti sanse mari sa gasiti solutii bune pentru a va imbunatati situatia financiara.

In a doua parte a zilei s-ar putea sa intarziati putin cu prietenii, ceea ce risca sa provoace discutii aprinse in familie.

Va sfatuim sa fiti mai atent cu partenerul de viata.



Scorpionul

Daca va temperati spiritul critic, astazi puteti avea reusite frumoase in plan financiar.

Pentru a pastra armonia in relatiile cu prietenii si cu partenerul de viata, va trebui sa fiti calm si diplomat.

Seara este posibil sa va viziteze o ruda mai in varsta care va ofera un cadou surprinzator dar foarte placut.



Săgetătorul

Aveti tendinta de a fi cam impulsiv si riscati sa ii jigniti pe cei din jur. Va sfatuim sa va pastrati calmul, pentru ca riscati sa va alegeti cu probleme de sanatate.

In a doua parte a zilei este posibil sa primiti o suma de bani dintr-o colaborare.

Recomandarea eastrolog.ro este sa va sfatuiti cu pertenerul de viata inainte de a decide cum veti cheltui acesti bani, altfel riscati sa se ajunga la cearta. Ganditi-va si la investitiile necesare in locuinta!



Capricornul

Se pare ca azi sunteti cam confuz, tulburat de sentimente contradictorii. Va sfatuim sa fiti cat mai prudent in afirmatiile pe care le faceti.

Ar fi bine sa nu incepeti mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca riscati sa nu duceti niciuna la bun sfarsit.1

In a doua parte a zilei sunt sanse mari sa va reventi si sa va simtiti bine in mijlocul familiei.



Vărsătorul

Aveti sanse sa obtineti beneficii financiare cu prilejul unei calatorii.

Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana mai in varsta care va propune sa participati intr-o afacere. Va sfatuim sa va bazati pe intuitie si sa nu va grabiti sa dati un raspuns.

Ar fi bine sa va consultati cu partenerul de viata.



Peștii

Se pare ca sunteti nevoit sa amanati plecarea in concediu sau intr-o calatorie in interes personal, din cauza unor mici probleme de sanatate. Pare sa fie vorba doar despre probleme minore, care se pot rezolva usor, cu o simpla dieta.

In plan sentimental parcurgeti o perioada favorabila si relatiile cu partenerul de viata ar trebui sa decurga excelent.