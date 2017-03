Ce spun astrele azi, 21 martie

Conjunctia Lunii cu Pluton este o configuratie astrala relativ incomoda, dar reprezinta un excelent moment pentru autoanaliza si planuri de viitor, mai ales in ceea ce priveste viata sentimentala. Este o zi buna pentru a face schimbari importante, cu efecte pe termen lung.



Berbecul

In prima parte a zilei este posibil sa intampinati dificultati financiare insa nu este cazul sa va ingrijorati, fiindca este o situatie de scurta durata.

O ruda apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptati, sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara.

S-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca nu acordati destula atentie familiei.



Taurul

Aveti mari sanse de succes pe plan sentimental si in societate.

Dupa-amiaza este posibil sa primiti vesti bune, care va determina sa va schimbati programul.

Este o zi buna pentru planuri de viitor, mai ales in plan profesional si financiar. Puteti sa va bazati pe intuitie.



Gemenii

Relatiile cu prietenii ar putea avea de suferit din cauza incapatanarii cu care va sustineti punctul de vedere. Chiar daca sunteti sigur ca aveti dreptate, uneori adevarul este undeva la mijoc.

Pentru a depasi mai usor o deziluzie sentimentala, va puteti baza pe sprijinul prietenilor.



Racul

Parcurgeti o perioada favorabila in plan social. Este de asteptat ca relatiile cu cei din jur sa decurga fara probleme deosebite.

Puteti sa faceti planuri de viitor, mai ales in ceea ce priveste calatoriile de placere si vacanta sau concediul.

Daca aveti de luat decizii dificile sau importante, ar fi bine sa cereti sfatul unei persoane cu experienta.



Leul

Este posibil sa aveti dificultati pe plan sentimental si sa fiti nevoit sa luati o decizie delicata.

Este o zi buna pentru a face planuri de viitor, mai ales in plan profesional si in afaceri.

Eforturile depuse in aceasta perioada au sanse mari sa dea rezultate in scurt timp si sa aduca beneficii importante.

Estazi este recomandat sa evitati speculatiile financiare.



Fecioara

Este o zi buna pentru a va asuma noi responsabilitati sau pentru a incepe o activitate extraprofesionala.

Aveti sanse mari de succes in activitatile intelectuale si in societate, mai ales datorita farmecului personal si ingeniozitatii de care dati dovada.

Seara este posibil sa primiti o veste neplacuta de la un prieten, in legatura cu un plan comun.



Balanța

Aveti posibilitatea sa faceti planuri in legatura cu demararea unei afaceri. Prietenii si partenerul de viata va sustin si va ajuta.

Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o discutie aprinsa cu un membru al familiei. Ca sa evitati tensionarea relatiei pe termen lung, fiti cat mai diplomat si intelegator!

Este recomandat sa petreceti mai mult timp in familie si sa comunicati mai mult cu cei dragi.



Scorpionul

Ar fi bine sa nu va faceti un plan foarte precis pentru astazi, pentru ca se intrevad evenimente neasteptate.

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte, iar dupa-amiaza aveti ocazia sa rezolvati o problema financiara.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Săgetătorul

In prima parte a zilei se intrevad mai multe drumuri scurte pentru rezolvarea unor chestiuni birocratice.

Spre seara este posibil sa va pregatiti pentru o calatorie in interes familial, impreuna cu partenerul de viata.

Este un moment favorabil planurilor de viitor. Ceea ce puneti la cale azi are sanse sa se realizeze destul de usor.



Capricornul

Puteti sa va faceti planuri in legatura cu o afacere promitatoare, care v-ar putea imbunatati simtitor situatia financiara.

Este de asteptat ca relatiile cu prietenii si cu rudele sa fie foarte bune.

In partea a doua a zilei este posibil sa primiti o vizita care va face o mare placere.

Va sfatuim sa nu neglijati persoanele mai in varsta.



Vărsătorul

Intuitia va ajuta sa aveti initiative inspirate in plan social.

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte impreuna cu un prieten.

Parcurgeti o perioada favorabila in plan profesional. Rezultatele muncii de acum ar trebui sa apara in scurt timp si sa fie cel putin multumitoare.

Nu neglijati odihna!



Peștii

Dimineata este posibil sa vi se ofere un loc de munca mai bine platit sau sa fiti promovat. Va puteti astepta la responsabilitati mai mari, dar si la satisfactii pe masura.

Ar fi bine sa va consultati cu partenerul de viata si sa tineti cont si de sfaturile unei persoane cu experienta din familie.