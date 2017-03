Ultima Oră ! PDM propune eliminarea imunității deputaților chiar în această săptămână

Partidul Democrat solicită introducerea în agenda parlamentară de săptămâna aceasta a proiectului de modificare a Constituției privind eliminarea imunității deputaților, a anunțat vicepreședintele PDM, șeful Legislativului Andrian Candu în cadrul unui briefing.



El a amintit că anterior PDM a inițiat colectarea semnăturilor și a înregistrat în Parlament o inițiativă legislativă de modificare a Constituției prin care este exclusă imunitatea deputaților. ”Noi am obținut avizele majorității comisiilor, dar cel mai important am obținut avizul Curții Constituționale. Am discutat cu colegii ca să solicităm majorității parlamentare ca acest proiect să se regăsească în această săptămână pe agenda parlamentului și să înceapă procedura de vot”, a declarat Andrian Candu.



El a precizat că PDM susține acest proiect în contextul mai larg al integrității funcționarilor și luptei cu corupția. ”Este cazul să acționăm deja pentru modificarea Constituției ce ține de excluderea imunității deputaților. Acest proiect face parte dintr-un set complet ce ține de integritatea deputaților și lupta împotriva corupției pe care vrem să o accelerăm”, a accentuat Andrian Candu.